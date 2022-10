Manifestante asegura que recibió una paliza en consulado chino de Mánchester

LONDRES (EFE).- Un manifestante que participó el domingo en una protesta frente al consulado de China en Mánchester (Reino Unido) aseguró hoy que fue arrastrado desde la calle hacia el recinto diplomático y recibió una paliza por parte de varios hombres.



En una rueda de prensa en Londres, Bob Chan recalcó que "no estaba intentando entrar al consulado" y que tuvo que ser atendido en un hospital por las heridas que sufrió.

El Ministro de Exteriores del Reino Unido convocó el martes al encargado de negocios chino en Londres para pedir explicaciones por las "escenas de violencia" que se vivieron en la ciudad inglesa.

El secretario de Estado para Asia, Zac Goldsmith, detalló tras esa reunión que el Gobierno británico ha "dejado claro a las autoridades chinas que el derecho a la protesta pacífica debe ser respetado en el Reino Unido".

Chan describió hoy cómo varios hombres con el rostro cubierto con mascarillas comenzaron a golpearle a las puertas de la legación diplomática.

"Me encontré siendo arrastrado hacia el territorio del consulado. Me aferré a las puertas mientras me daban patadas y puñetazos, pero no pude aguantar mucho tiempo", explicó a los periodistas.

"El ataque solo se detuvo cuando un hombre, que resultó ser un policía uniformado de Mánchester, me estiró hacia fuera de las puertas", agregó el manifestante.

Según un comunicado de la Policía del Gran Mánchester, entre 30 y 40 personas se habían reunido el domingo frente al consulado.

"Poco después de las cuatro de la tarde (hora local) un reducido grupo de hombres salió del edificio, un hombre fue arrastrado hacia el terreno del consulado y fue atacado", detallan las fuerzas de seguridad.

"Debido a nuestra preocupación por la seguridad de ese hombre, los agentes intervinieron y sacaron a la víctima del territorio del consulado", agrega la nota.