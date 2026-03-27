Mantienen los cargos contra N. Maduro

Nueva York.- El juez encargado del proceso contra el derrocado líder de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, descartó este jueves desestimar los cargos por narcoterrorismo contra el matrimonio, aunque cuestionó la vigencia de las sanciones que impiden a los acusados costear su defensa con fondos venezolanos.

En esta segunda audiencia celebrada en Nueva York tras su captura en Caracas el pasado enero, se vio a un Maduro visiblemente más delgado y con el cabello más canoso.

Entró en la sala, en la planta 26 de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, sonriente y dio los "buenos días" a su equipo legal, algo que también hizo su esposa, pero con un semblante más serio.

Durante el resto de la audiencia ambos permanecieron en silencio y se vio a Maduro tomar notas.

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Según los abogados de Maduro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) revocó las licencias que permitirían usar activos del Estado venezolano para sufragar sus honorarios, lo que dejaría a los acusados en una situación de indefensión al no poder elegir libremente a sus representantes.

El juez Alvin Hellerstein, de 92 años, anotó en varias ocasiones que este es un "caso único" y se mostró crítico con la postura de la Fiscalía, que sostiene que el Ejecutivo debe mantener la facultad de usar las sanciones como herramienta de política exterior.

"El acusado está aquí. Flores está aquí. Ya no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional", afirmó el magistrado, subrayando que la situación política ha cambiado, debido a que Washington mantiene ahora contactos con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez.

A pesar de estas declaraciones, Hellerstein fue tajante al rechazar la desestimación de la causa -como pide la Fiscalía- calificándola como una medida "demasiado seria".

Maduro enfrenta cuatro cargos, incluyendo conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína.

Desde primera hora de la mañana, a las afueras de la audiencia se concentraron dos grupos de manifestantes -formados de menos de un centenar- que protagonizaron enfrentamientos y momentos de tensión. Algunos exigían la liberación del venezolano porque su detención fue "ilegal", mientras que los otros, principalmente venezolanos, pedían justicia para su país, lo que para ellos pasa por la condena del depuesto líder.