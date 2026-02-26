Marco Rubio defiende la captura de Nicolás Maduro

San Cristóbal y Nieves.- El secretario del Estado estadounidense, Marco Rubio, defendió el miércoles la operación militar del gobierno del presidente Donald Trump para capturar al entonces mandatario venezolano Nicolás Maduro , declarando ante líderes caribeños —muchos de los cuales objetaron esa medida— que el país y la región son mejor a consecuencia de ello.

En su discurso ante los 15 jefes de Estado de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en San Cristóbal y Nieves, Rubio desestimó las preocupaciones sobre la legalidad de la captura de Maduro el mes pasado planteadas por los vecinos insulares de Venezuela y otros países.

"Independientemente de cómo algunos de ustedes puedan haber tenido sentido respecto a nuestras operaciones y nuestra política hacia Venezuela, les puedo decir esto, y se los diré sin ninguna disculpa ni aprensión: Venezuela está mejor hoy de lo que estaba hace ocho semanas", subrayó Rubio en una reunión a puerta cerrada.

Agregó que, desde la destitución de Maduro y la toma del sector petrolero de Venezuela por parte de EU, las autoridades interinas de la nación sudamericana han logrado avances "sustanciales" al hacer "cosas que hace ocho o nueve semanas habrían sido inimaginables".

El secretario de Estado agregó que el gobierno quiere fortalecer los lazos con la región tras la operación en Venezuela, y garantizar que cuestiones como el crimen y las oportunidades económicas se aborden de manera conjunta.

"Estoy muy feliz de formar parte de un gobierno que está dando prioridad al hemisferio occidental, luego de que prácticamente fue ignorado durante mucho tiempo", subrayó Rubio.