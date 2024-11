Marco Rubio y su posible designación como Secretario de Estado

El senador por Florida Marco Rubio, quien señaló al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de entregar parte del territorio mexicano a los cárteles de la droga, se perfila como secretario de Estado en la administración de Donald Trump que asumirá en enero próximo, señaló el diario estadounidense "The New York Times".

El medio citó a tres fuentes informadas del tema según las cuales, Trump se inclina por Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y enemigo acérrimo del régimen de Miguel Díaz-Canel.

De confirmarse la noticia, Rubio, de 53 años, se convertiría en el primer latino en ocupar el cargo de máximo diplomático de la nación.

Rubio es considerado también un halcón, y en el caso específico de México, la relación con el gobierno de López Obrador no pudo ser peor. "Me alegra ver que el presidente mexicano [López Obrador], que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela no estará en Estados Unidos esta semana", dijo cuando López Obrador rechazó asistir a la Cumbre de las Américas, en junio de 2022, porque no se invitó a Venezuela, Nicaragua y Cuba.

López Obrador lo retó a demostrar sus dichos, a lo que Rubio insistió: "Un presidente que tiene palabras duras para líderes democráticamente electos en Estados Unidos, pero elogios para un dictador en Nicaragua, un narcotraficante en Venezuela y una tiranía marxista en Cuba".

Cuestionado en una entrevista con Telemundo -donde calificó de "socio importante" a México, pero no a López Obrador- sobre la posibilidad de enviar tropas de Estados Unidos a combatir a los cárteles de la droga en México, Rubio dijo: "Yo estaría dispuesto a apoyar una medida, pero tiene que ser en coordinación con las Fuerzas Armadas y las fuerzas policíacas de México. De lo contrario, no sería posible hacerlo".

Durante la Convención Nacional Republicana, Rubio afirmó que Trump es el mejor candidato para México, dijo en entrevista con "Nmás" que "creo que el mejor candidato va a ser Donald Trump, y la razón es porque estamos hablando de una relación fuerte y basada en respeto mutuo. Eso es importante. Aquí todo el mundo respeta la soberanía de México. México tiene una amenaza a su soberanía que se trate de un cártel de droga, un cártel de droga que amenaza al Estado allá y también está amenazando acá al pueblo. Entonces, enfrentarse a esa amenaza de manera conjunta y positiva es algo que el presidente Trump está claro que vamos a hacer. Eso se trata de dos cosas, enfrentarse a esos grupos dentro de México y también lidiar con el problema que tenemos de esta parte del mundo en nuestro país el consumo, porque sin el consumo no existe mercado para esta droga y hay que hacer las dos cosas".

Senador del Tea Party y enemigo también del régimen venezolano, Rubio se ha mostrado como un político de mano dura que está a favor de la expulsión de los migrantes indocumentados.

"Si estás aquí de forma ilegal, debes ser detenido hasta tu deportación. Esa es la ley de este país", ha dicho, aunque según él, "Trump pretende centrarse en quienes representan un peligro para la seguridad pública, destacando a "criminales peligrosos, personas que están en este país y son delincuentes en su país de origen, o están cometiendo delitos aquí".

Rubio, que en la contienda de 2016 buscó la candidatura presidencial y se enfrentó a Trump, quien lo llamó "el pequeño Marco", desde entonces se ha alineado con el magnate. Representa a Florida en el Senado estadounidense desde 2011. Es vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado y miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, puestos desde donde ha advertido de la amenaza que representan para Estados Unidos países como China e Irán.