Mark Zuckerberg propone fecha para la pelea con Elon Musk

Mark Zuckerberg y Elon Musk se encuentran listos para realizar un combate abierto al público. Hace días, el CEO de X (antes Twitter) aseguró que la pelea será monetizada y las ganancias estarán destinadas a la caridad para veteranos.

Por medio de Threads, app que fue lanzada como competencia directa de Twitter, Zuckerberg respondió a Elon Musk.

"Estoy listo. Sugerí el 26 de agosto cuando me desafió (Elon Musk) por primera vez, pero no lo ha confirmado. Sin contener la respiración", escribió en un hilo.

El empresario también añadió que es fan de las artes marciales. "Me encanta este deporte y seguiré compitiendo con gente que entrene, pase lo que pase aquí".

Al respecto de la propuesta del líder de Tesla, quien dijo que el combate será transmitido en vivo por X, Zuckerberg dijo:

"¿No deberíamos usar una plataforma más fiable que realmente pueda recaudar dinero para caridad?", fue la interrogativa que lanzó a Musk en espera de que este acceda a llevar el combate en la fecha mencionada.

Fue en junio de 2023 cuando los empresarios se retaron a entrar a la jaula. En aquel momento indicaron que podría llevarse a cabo en un exclusivo recinto de Las Vegas, aunque no han confirmado la información.

En tanto, Mark Zuckerberg ha compartido fotos de su entrenamiento con el boxeador y campeón de la UFC Israel Adesanya.

Mientras que Elon Musk practica con Lex Fridman, investigador del MIT y cinturón negro en jiu jitsu.