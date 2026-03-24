Markwayne Mullin estará al frente del DHS

Washington.- El senador republicano de Oklahoma, Markwayne Mullin, fue confirmado este lunes para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional de EU (DHS por sus siglas en inglés) para reemplazar a la secretaria saliente, Kristi Noem, quien fue destituida tras dirigir la controversial política migratoria de la Administración del presidente, Donald Trump.

Con una votación de 54 votos a favor y 45 en contra, Mullin recibió la aprobación parlamentaria para que una nueva figura republicana asuma este puesto clave dentro del gabinete.

Mullin pone fin a una carrera de 13 años en el Congreso, donde fue conocido como un negociador clave entre ambas cámaras para aprobar el plan fiscal de Trump en 2025.

Trump eligió al republicano de Oklahoma para sustituir a Noem a principios de mes y ahora su designación es oficial, con la totalidad de republicanos votando a favor, así como el apoyo de los demócratas John Fetterman de Pensilvania y Martin Heinrich de Nuevo México.

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"Mi objetivo en seis meses es que no seamos la noticia principal todos los días. Mi objetivo es que la gente entienda que estamos ahí afuera, que los protegemos y que trabajamos con ellos", dijo Mullin la semana pasada cuando fue entrevistado por los legisladores en el Senado.