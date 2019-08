Marruecos demuele un "Memorial del Holocausto" construido sin permisos

Las autoridades marroquíes han demolido en las últimas horas un "memorial del Holocausto" construido en la región de Marrakech por una ONG alemana, alegando que carece de los correspondientes permisos.



La ONG Pixer Helper, que en el pasado ha organizado campañas de lo más diversas, ya sea contra la venta de armas a Arabia Saudí o por los derechos de los animales, estaba construyendo el "Memorial del Holocausto en Marrakech", en un terreno situado unos 25 kilómetros al sur de la ciudad turística marroquí.



En su página web, Pixer Helper iba dando información sobre el estado de su proyecto, al tiempo que pedía donaciones a los voluntarios interesados en la iniciativa, que presentaban como única en un país árabe y segunda del continente tras otro monumento para recordar el Holocausto en Sudáfrica.



Pero en los últimos días, la información saltó a los medios marroquíes que resaltaron que el "memorial" no solo iba a honrar la memoria de los judíos muertos en el Holocausto, sino también la de otras minorías masacradas por el nazismo, y particularmente los homosexuales (un tema particularmente sensible en Marruecos).



De hecho, a la entrada de este "monumento", consistente en varios cubos de hormigón alineados en un cuadrilátero más un monolito blanco, los responsables de la ONG habían pintado una hilera con los colores arcoíris que representan los derechos de la comunidad homosexual.



Ayer, y ante el revuelo despertado por la noticia, las autoridades de la región de Al Haouz (donde se encuentra el "memorial") emitieron un comunicado para aclarar que "no habían entregado ninguna autorización para establecer un proyecto de ese tipo".



Horas después, y según una filmación de la propia ONG, una excavadora enviada por la autoridad penetró en el lugar y derribó uno por uno todos los cubos, además del monolito, dejándolo reducido a escombros.