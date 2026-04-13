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Más de 100 muertos en ataque a un mercado

Por AP

Abril 13, 2026 03:00 a.m.
A
Más de 100 muertos en ataque a un mercado

Maiduguri, Nigeria.- Un ataque de la Fuerza Aérea de Nigeria dirigido contra rebeldes yihadistas impactó un mercado local en el noreste del país, matando a más de 100 civiles, incluidos niños, e hiriendo a muchos otros, informaron el domingo un grupo de derechos humanos y medios noticiosos locales. Las autoridades confirmaron un fallo en el ataque, pero no dieron detalles.

Amnistía Internacional citó a sobrevivientes al señalar que al menos 100 personas murieron en el ataque aéreo del sábado en una aldea en el estado de Yobe, cerca de los límites con el estado de Borno, el epicentro de la insurgencia yihadista que devasta la región desde hace más de una década.

"Tenemos sus fotos y entre ellos hay niños", dijo a The Associated Press Isa Sanusi, director de Amnistía Internacional Nigeria, en referencia a las víctimas.

Este tipo de errores son comunes en Nigeria, donde el ejército suele realizar bombardeos para combatir a grupos armados que controlan vastos enclaves forestales. Al menos 500 civiles han muerto desde 2017 en esos fallos, según un recuento de la AP basado en muertes reportadas. 

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