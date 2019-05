Masako fue la estrella en reunión con Trump y Melania

Parece que la emperatriz Masako ha encontrado nuevos aires y razones para sobreponerse a la depresión y ansiedad que venía arrastrando desde hace una década. Sonriente y visiblemente más cómoda, la esposa del emperador Naruhito brillo durante la visita oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Un artículo del diario "The New York Times" enfatizó que la emperatriz Masako, quien antes de entrar a la realeza japonesa era una destacada diplomática graduada de la Universidad de Harvard, se convirtió en éxito instantáneo en esa visita de Estado debido a que la esposa del emperador Naruhito es una mujer muy preparada, políglota y con varios reconocimientos por sus altos grados académicos. Ella no necesita intérpretes aunque el gobierno de Japón se los haya puesto.

"Masako puede hablar cinco idiomas", escribió un usuario de Twitter en una publicación. "Ella es increíble y genial. La admiro. Espero que ella demuestre su habilidad cada vez más", de acuerdo al diario antes citado. "¡La brillante sonrisa de Masako está brillando!".

Masako Owada nació el 9 de diciembre de 1963 en Tokio, Japón. Su padre es Hisashi Owada, quien durante muchos años sirvió al gobierno de Japón como diplomático y recientemente se retiró de su cargo como magistrado de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, en los Países Bajos. También fue profesor en universidades internacionales de prestigio como Harvard y Cambridge.

Educada con finos modales, Masako se tituló en Economía con honores por su alto promedio de la Radcliffe College, que pertenece a Harvard. También estudió Derecho en la Universidad de Tokio para ingresar al ministerio de relaciones exteriores de Japón y posteriormente estudió una maestría en Relaciones Internacionales.

Pero una vez que aceptó convertirse en princesa todo cambió. Masako nada podía hacer sin antes tener autorización, tampoco se le permitió trabajar y, peor aún, se sintió absolutamente presionada para engendrar un bebé de sexo masculino. No pudo. Esto la sumió en una profunda depresión y ansiedad que la mantuvo varios años fuera del ojo público. Incluso, ella declaró que no estaba lista para asumir su papel como emperatriz y su esposo, Naruhito, le prometió cuidarla y ayudarla toda la vida.

Quizá el amor incondicional de su esposo y la 'libertad' de ahora ser emperatriz es lo que ha dado nuevo brillo a Masako, quien era llamada 'la princesa triste'.

Masako, de 55 años, ha estado casada por 26 años con el emperador Naruhito. "Pienso que ella se recuperará", dijo Mihoko Suzuki, directora del Centro para las Humanidades de la Universidad de Miami, quien ha escrito sobre mujeres en monarquías, según NYT.