Medicamentos para Covid no deben ir "al mejor postor": Bill Gates

El fundador de Microsoft, Bill Gates, dijo el sábado pasado que tanto los medicamentos como una futura vacuna que pueda ayudar a tratar Covid-19 deberían ir a donde más se necesiten, no solo al "mejor postor", de acuerdo con el portal The Verge.

"Si solo dejamos que los medicamentos y las vacunas vayan al mejor postor, en lugar de a las personas y los lugares donde más se necesitan, tendremos una pandemia más larga, más injusta y mortal", señaló Gates mientras participaba en una conferencia sobre el coronavirus.

"Necesitamos líderes que tomen estas decisiones difíciles sobre la distribución basada en la equidad, no solo en factores impulsados por el mercado".

Competencia por una cura

Actualmente existen diversos proyectos enfocados en encontrar vacunas para el Covid-19, por lo que algunos gobiernos de Europa y Estados Unidos se encuentran invirtiendo miles de millones de dólares en investigación, ensayos y fabricación.

No obstante, existe la preocupación de que las naciones más ricas puedan recoger medicamentos prometedores contra el nuevo coronavirus, dejando a los países en desarrollo con las manos vacías.

Cabe señalar que, tanto la Comisión Europea como la Organización Mundial de la Salud, han señalado en ocasiones anteriores, la existencia de una competencia en la lucha por un medicamento considerado como "clave" para salvar vidas y resolver el caos económico generado por el virus.

Por ello, es que el fundador de Microsoft, considera que debe considerarse el bien general en lugar del particular, por lo que señaló de ejemplo, los esfuerzos realizados hace 20 años para combatir la crisis mundial de VIH/Sida, momento en el que los países se unieron para poner a disposición de las personas, medicamentos en la mayor parte del mundo, incluida África. De acuerdo con Gates, dicho caso puede servir como modelo para hacer que los medicamentos para tratar al Covid-19, sean ampliamente accesibles.

Otros ejemplos citados por el filántropo, son el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria creado en 2002 y el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del Sida con sede en los Estados Unidos, proyectos que ayudaron a llevar medicamentos a las personas que los requerían.

Vacunas candidatas

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud dijo el pasado seis de julio que había 21 vacunas candidatas en ensayos clínicos que se estaban probando en voluntarios humanos.

Asimismo, los expertos en salud pública han advertido contra el "nacionalismo de la vacuna", donde los países compiten entre sí para obtener una vacuna potencial primero, que predicen que tendría graves consecuencias tanto para la salud pública como para la economía global.

La Fundación Bill y Melinda Gates ha prometido un total de 250 millones de dólares para la investigación de Covid-19, con la finalidad de "apoyar el desarrollo de diagnósticos, terapias y vacunas ... y ayudar a mitigar los impactos sociales y económicos del virus".

Bill Gates dejó su cargo como Director Ejecutivo (CEO) de Microsoft hace 20 años (en 2000) y dejó su puesto de tiempo completo en Microsoft en 2008 para centrarse en el trabajo de su fundación. En 2015, advirtió durante una charla de TED (significa Tecnología, Entretenimiento y Diseño, y es un evento anual donde algunos de los pensadores y emprendedores más importantes del mundo son invitados para compartir lo que les apasiona) que el mundo no estaba listo para una pandemia global.