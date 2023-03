Medio ambiente, gobernar en minoría y volver a América Latina, los retos de Lula en Brasil

Luchar contra el cambio climático, gobernar en minoría parlamentaria, volver al diálogo regional latinoamericano, así como mantener una relación de equilibrio con China y EEUU, son algunos de los retos más importantes del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva.



Son conclusiones del debate telemático "Brasil, expectativas sobre el nuevo Lula", organizado este martes por la Fundación española Alternativas.

La directora del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sao Paulo, María Herminia Tavares, subrayó la dificultad parlamentaria a la que se enfrenta el mandatario brasileño, en el poder desde enero, con un Congreso "muy fragmentado y de mayoría conservadora".

Tavares constató "un importante cambio en las derechas", que están "bien organizadas, con capacidad de movilización social, televisión, radio y una densa red social donde se comunican".

En esa línea, recordó que ese ascenso de la derecha brasileña más radical se sigue fraguando "con líderes más jóvenes en el Congreso", que siguen el ejemplo del expresidente Jair Bolsonaro, "líderes fuertes que pueden ganar elecciones".

NECESIDAD DE PACTAR

Con este panorama parlamentario, Lula tendrá "que hablar y pactar con las derechas más pragmáticas", en un clima social enfrentado entre "simpatizantes del Partido de los Trabajadores y detractores" de la formación política de Da Silva.

"Al no tener mayoría, no va a poder hacer reformas grandes", auguró la experta. Esto se une a que, para avanzar en las promesas electorales, "tendrá que enfrentar una situación fiscal que no es la misma que había en sus dos primeros mandatos (2003-2011), cuando la situación económica era mejor en Brasil e internacionalmente", planteó.

En esa misma línea se expresó André Moreira, catedrático de Economía de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, quien estimó que Da Silva deberá resolver "el desafío fiscal" de "cómo cambiar el gasto y cómo cambiar la financiación del gasto público", que "está muy mal organizado".

Por eso, aseguró, "cambiar esta estructura para recuperar la capacidad estatal es urgente", y adelantó que, aunque "aún no se conocen detalles", "el primer punto del gobierno de Lula será el cambio de la regla fiscal".

BRASIL CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN UN MUNDO POLARIZADO

Tavares estimó que, "por primera vez", el tema "medioambiental ha ganado mucho peso" en el Gobierno brasileño con la ministra Marina Silva, que tiene "un gran liderazgo en Brasil y fuera".

"Su reto es hacer tanto política de mitigación del desastre ambiental -apuntó-, como política de adaptación del cambio climático, ya en curso, con la baja capacidad de producir políticas inmediatas principalmente por falta de financiación del gobierno de Bolsonaro, que destruyó intencionalmente el aparato medioambiental institucional."

A su juicio, el país deberá, por otro lado, "retomar el protagonismo" que tuvo en el mundo en el pasado y llevar a cabo "su agenda internacional, que tiene que ver con el protagonismo en la difusión de la crisis climática", dijo.

Julimar da Silva Bichara, profesor de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid, advirtió que, "con el significativo incremento de mayoría conservadora, hay riesgos de elevada inestabilidad".

"Puede ser que vayamos a nuevos procesos de 'impeachment' (destitución) como pasó con (la expresidenta) Dilma Rousseff", indicó.