Melania Trump preside sesión de paz en ONU

Naciones Unidas.- La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, presidió una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre "la paz e infancia y su seguridad en los conflictos" apenas días después de que el presidente, Donald Trump, ordenara una operación conjunta contra Irán.

"La paz no tiene por qué ser frágil. Se logrará una paz duradera cuando el conocimiento y la comprensión se valoren plenamente en todas nuestras sociedades", aseguró la primera dama en su intervención, con la que inauguró la presidencia estadounidense rotatoria del órgano.

EU convocó esta inusual reunión bajo el título ´Los niños, la tecnología y la educación en los conflictos´, y en ella Melania Trump señaló que se debe "mantener la seguridad y, al mismo tiempo, asumir la responsabilidad de prevenir conflictos tanto en tiempos de guerra como de paz, es muy importante".

La primera dama no hizo ninguna mención a las hostilidades en Oriente Medio.

Mientras, la secretaria general adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU, Rosemary DiCarlo, sí recordó la muerte de "posiblemente decenas de niños" en la escuela iraní, y apuntó que las autoridades estadounidenses "están investigando" lo ocurrido.

"Las escuelas de Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Omán han cerrado y han pasado a la enseñanza a distancia debido a las operaciones militares en curso en la región", lamentó.