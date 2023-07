Meta enfrenta cuantiosas multas en Noruega por violación de privacidad

NUEVA YORK (AP) — Meta tendrá que pagar una abultada multa por prácticas publicitarias que violan la privacidad del usuario, declaró el lunes la agencia de protección de datos de Noruega, a menos que la empresa matriz de Facebook e Instagram tome medidas para ajustarse a la ley.

El regulador noruego Datatilsynet indicó que la publicidad conductual —una estrategia de mercado común mediante la cual se elabora un perfil del usuario a partir de su ubicación geográfica y otros datos— sin consentimiento es ilegal. Debido a esto, Datatilsynet impuso una "prohibición temporal" a tales prácticas por parte de Facebook e Instagram.

Durante la prohibición, que empieza el 4 de agosto, Meta corre el riesgo de tener que pagar hasta 1 millón de coronas noruegas (casi 100.000 dólares) al día. La prohibición "será por tres meses, o hasta que Meta demuestre que está acatando la ley", indicó Datatilsynet.

La decisión "no prohíbe a Facebook o a Instagram en Noruega", dijo en una declaración Tobias Judin, director de la Agencia de Protección de Datos de Noruega. "El propósito más bien es garantizar que las personas en Noruega puedan usar estos servicios de manera segura y con sus derechos protegidos".

En una declaración enviada a The Associated Press el lunes, Meta indicó que revisará la decisión de Datatilsynet y que "no hay un impacto inmediato" sobre sus servicios.

"El debate en torno a las bases legales ha durado un tiempo y las empresas continúan enfrentando una falta de certidumbre en esta área", señaló Meta. "Seguimos en comunicación con la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, nuestro principal regulador en la UE, sobre nuestro cumplimiento de esta decisión".

Noruega no es miembro de la Unión Europea, pero sí de la Zona Económica Europea.