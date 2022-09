México evita llegar a un panel para resolver diferencias en T-MEC

A-AA+

El gobierno mexicano afirmó que espera no llegar a un panel para resolver las diferencias por la política energética con Estados Unidos y Canadá.

El jefe de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, dijo: "Diría que los tres países estamos evitando llegar a un panel, estamos buscando soluciones y probablemente continuemos en las conversaciones de las consultas".

En entrevista durante el evento que organizó el Centro para América Latina, Adrienne Arsht del Atlantic Council, explicó que "el 3 de octubre en principio concluye el periodo inicial de consultas; sin embargo, por acuerdo de las partes ese periodo se puede extender y no puedo dar detalles en este momento".

Comentó, además, que no puede asegurar que se alargará el período de consultas, pero "no esperamos, confío que sea probable que no tengamos la instalación de un panel" bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Recordó que hay procesos de consultas que se han extendido mucho en temas ambientales, como el de la vaquita marina que lleva más de 230 días "porque hay voluntad para avanzar en el tema y se considera que se puede seguir en el diálogo".