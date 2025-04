México se libra de aranceles recíprocos anunciados por Trump

México y Canadá se libraron de los nuevos aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, pero siguen sometidos a los anunciados para incitarlos a combatir la migración ilegal y el tráfico de fentanilo, explicó este miércoles un funcionario de la Casa Blanca.

"En este momento, Canadá y México siguen sujetos a la emergencia nacional relacionada con el fentanilo y la migración, y ese régimen arancelario se mantendrá mientras persistan esas condiciones, y estarán sujetos a ese régimen, no al nuevo", declaró.

Esto significa 25% de aranceles (10% para los hidrocarburos canadienses) salvo los productos contemplados en el T-MEC.

México tampoco aparece en la lista de aranceles recíprocos del presidente estadounidense. Antes anunció un gravamen base de 10% que, dijo, aplica a todos los países, además de tarifas diferenciadas por nación. Canadá tampoco aparece en dicha lista.

Sobre los aranceles de 25% a automóviles extranjeros, se explicó que los ensamblados en México o Canadá estarán sujetos al impuesto de 25%, únicamente, sobre la parte de piezas sueltas que no procedan de Estados Unidos, pero el decreto establece que este gravamen "no se aplicará a las piezas de automóviles que califiquen para un tratamiento preferencial en virtud del T-MEC", hasta que se establezca un proceso para aplicar el arancel solamente "al valor del contenido no estadounidense de dichas piezas".

El Departamento de Comercio también informó que el gobierno de Estados Unidos impondrá el viernes un arancel de 25 % a las latas de aluminio utilizadas para envasar cerveza.

Además de lo anterior, los aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos entraron en vigor a mediados de marzo.