México quiere llevar a la ONU su inspiración por construir "ciudades felices"

"Este (feliz) es un calificativo que se está usando últimamente, pero que no se había aplicado mucho a las comunidades, sino más a las personas", dijo a Efe en Nairobi la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, Martha Delgado.



"Comentaba hoy en la mañana con el presidente de Kenia (Uhuru Kenyatta) lo interesante que es que todos encontramos más o menos en las mismas cualidades la felicidad", explicó la nueva presidenta de la Asamblea de ONU-Hábitat.



Es decir, que la movilidad, el acceso a servicios como agua, energía o wifi; tener espacios verdes y públicos; un aire limpio o una gestión de residuos, "genera una sociedad de bienestar feliz, y en todo el mundo es lo mismo".



"Estos criterios -continuó- son compartidos y, por eso, la relevancia de tener una asamblea mundial que nos ponga una plataforma para discutir estos problemas colectivamente".



La primera Asamblea de ONU-Hábitat, organismo que tiene sede en la capital de Kenia, se celebra en esta ciudad desde hoy y hasta el viernes con representación de más de 120 países, para tratar la forma de implementar la "Nueva Agenda Urbana" pactada en Quito (Ecuador) en 2016 con el fin de conseguir urbes más sostenibles.



"Es muy desigual la forma en la que se están desarrollando las ciudades", dijo la representante mexicana, que asegura conocer bien ese tema puesto que México es "un país sumamente desigual", con ciudades muy desarrolladas y la parte sureste del país mucho más atrasada.



"El presidente (Andrés Manuel) López Obrador ha puesto el énfasis en el desarrollo del sureste mexicano en términos urbanos para poder ofrecer mejores oportunidades de vida a una población que se ha visto marginada del desarrollo del país", subrayó Delgado.



El interés de México en la sostenibilidad y el urbanismo no es solo local, sino regional, pues la región latinoamericana es la segunda con más población urbana del mundo.



"Vamos a tener cada vez a más personas viviendo en las urbes que en el medio rural, y esto necesita un cambio y una construcción que nos ayude para que este desarrollo no sea como ha sido en el pasado, desordenado y sin planeación", concluyó la subsecretaria.



Durante los próximos cuatro días, los gobiernos de todo el mundo intentarán en el complejo de la ONU en Nairobi comprometerse a hacer ciudades más habitables, sostenibles, ecológicas e igualitarias.