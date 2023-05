Segob asegura que ya no hay impunidad en muertes de periodistas

A-AA+

Aunque reconoció que periodistas y defensores de derechos humanos siguen expuestos a riesgos por su actividad, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró que ya no hay impunidad en el caso de comunicadores asesinados recientemente.

El funcionario afirmó que es convicción del gobierno federal que tiene que revertir la herencia dolorosa de asesinatos de integrantes de esos gremios, que dejaron las pasadas administraciones.

En la presentación de la Campaña Nacional para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas "De frente a la libertad", en la Cineteca Nacional, el funcionario destacó que ya fueron resueltos todos los crímenes de periodistas ocurridos en 2022, lo que contrasta con la impunidad de 93 por ciento en los casos registrados antes de la llegada del actual gobierno.

"Todos los asesinatos de periodistas cometidos el año pasado han sido esclarecidos, tenemos a la mayor parte de los perpetradores bajo los procesos judiciales, y este año no hemos registrado ningún homicidio de periodistas, aunque sí tenemos todavía problemas con las personas defensoras de los derechos humanos", resaltó.

Apuntó que el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa una política "en donde podamos hacer efectivo el ejercicio de la libertad de expresión, el ejercicio absoluto de la libertad de prensa y el derecho de todas las personas a defender los derechos humanos y a ejercerlos sin ninguna cortapisa por parte de ninguna autoridad ni de en un grupo fanático de poder".

"Hemos asumido que es responsabilidad indubitable del Estado garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, y esto implica no solamente un reconocimiento de la grave herencia, la herencia más dolorosa que recibimos en este gobierno después de más de dos décadas de violencia, en donde dos de los sectores más vulnerables y de afectados fue el de los defensores de derechos humanos y el de las personas que se dedican al periodismo", subrayó Encinas Rodríguez.

Por su parte, el representante adjunto del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jesús Peña Palacios, lamentó que siga habiendo agresiones contra las personas defensoras y periodistas.

Informó que la oficina en México del Alto Comisionado documentó que durante el año pasado, al menos 18 personas defensoras, nueve periodistas y cinco trabajadores de medios de comunicación, habrían sido asesinados.

"Detrás de las cifras de desapariciones, de asesinatos o de agresiones, hay seres humanos, hay personas con sueños, con ideales, con miedos, pero sobre todo seres humanos que creen que un mundo mejor es posible, y cuando lo peor ocurre, sus vidas son arrebatadas, sus familias reclaman justicia y reparación, y a todos de alguna manera también nos invade un sentimiento de fracaso colectivo", expresó.



Llama Segob a autoridades locales a proteger derechos humanos y labor de periodistas

El coordinador ejecutivo nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Enrique Irazoque Palazuelos, hizo un llamado "muy respetuoso" a los gobiernos de las entidades federativas y a las autoridades municipales para unir esfuerzos "desde todas las trincheras" y trabajar por un México donde se ejerza la defensa de los derechos humanos y el periodismo en plena libertad, seguridad e independencia, sin que se generen amenazas, riesgos y agresiones que atenten contra la integridad y la vida.

Al presentar la Campaña Nacional para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas "De frente a la libertad", el funcionario de la Secretaría de Gobernación destacó que se trata de una iniciativa muy importante del gobierno de México, de la Unión Europea, de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en nuestro país, cuyo objetivo es sensibilizar a todos los sectores de la sociedad sobre la importancia de los periodistas, de las personas defensoras de derechos humanos y su contribución en la agenda pública social y colectiva en nuestro país.

Sostuvo que la libertad de expresión ejercida por las y los periodistas, de frente a la libertad y en defensa de la verdad, es un derecho fundamental que contribuye a la consolidación de la democracia y como expresión de la sociedad informa, combate injusticias, denuncia corrupción e impulsa cambios y transformaciones a partir de transparencia, la diversidad de opiniones y el fomento al diálogo.

Enrique Irazoque señaló que esta campaña, enfocada a contribuir no sólo a la protección de las personas defensoras y periodistas sino a generar conciencia colectiva, debe llegar a todos los rincones del país, sobre todo a los territorios en donde generalmente ambos sectores se ven en situaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad, por acciones de las autoridades municipales y el crimen organizado.

Dijo que el gobierno federal ha hecho su parte al aumentar en 295 por ciento el presupuesto del Mecanismo de Protección, en 70 por ciento su personal, 58 por ciento las medidas otorgadas a los beneficiarios y en un 130 por ciento la incorporación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.