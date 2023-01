"Mi querido esposo, que ni siquiera es tan político, pagó el precio", lamenta Nancy Pelosi

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, habló sobre la condición de su esposo, Paul, tras ser atacado el año pasado. "Va a tomar un poco de tiempo para que él vuelva a la normalidad".

Pelosi, de 82 años, habló sobre la condición de su cónyuge durante una aparición en "¿Quién habla con Chris Wallace?". Paul estaba solo en la casa de la familia en San Francisco el 28 de octubre cuando David DePape, de 42 años, entró a la fuerza en la residencia y preguntó por el paradero de la demócrata.

Los fiscales dijeron que DePape golpeó a Paul con un martillo antes de ser arrestado. El presunto agresor supuestamente les dijo a los investigadores que planeaba "retener a Nancy como rehén", interrogarla y "romperle las rótulas" si sentía que le estaba mintiendo, recordó el The New York Post.

La demócrata de California dijo que su esposo es "muy fuerte", pero que el incidente ha sido muy "triste para nuestra familia" y que es una situación que hay que tomar "un día a la vez".

"Me siento muy triste por lo que pasó, pero también más triste porque la persona me estaba buscando", dijo Nancy Pelosi a Wallace. "Mi querido esposo, que ni siquiera es tan político en realidad, pagó el precio".

Hablando sobre el estado y la recuperación de su marido, dijo: "Tenía heridas y todo lo demás en su cuerpo; tomaron tiempo, pero sanaron. Tendones, ya sabes todo eso. Pero la cabeza es otra cosa.

"Cualquiera que haya tenido una lesión en la cabeza sabe que hay que tener mucho cuidado", continuó. "Hay que tener cuidado con el movimiento. Tienes que tener cuidado con la luz. Hay que tener cuidado con el sonido. Y sólo toma un tiempo. Te cansas mucho, pero, ya sabes, sin profundizar tanto, pero se necesita, probablemente se necesitarán otros tres o cuatro meses, según los médicos, para que él sea realmente él mismo".

Nancy y Paul Pelosi fueron vistos juntos en público por primera vez desde el asalto cuando asistieron a los honores del Centro Kennedy el 4 de diciembre pasado. Paul también se presentó esta semana para un evento en la Casa Blanca.

DePape sigue encarcelado después de declararse inocente en noviembre de cargos estatales y federales, incluidos intento de asesinato, intento de secuestro de un funcionario federal y agresión a un familiar directo de un funcionario federal. Debe regresar a la corte en febrero, mencionó el The New York Post.

"Triste para la institución"

Nancy Pelosi también habló sobre la nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes, sobre todo, acerca de la prolongada votación en la que finalmente Kevin McCarthy fue electo como líder de su grupo.

Estaba triste por la institución", dijo Pelosi. "Para la institución, deberían haber tenido su acto juntos... y eso fue triste. No era nada para divertirse o reírse o algo así. Fue triste para la institución".

"No le pediría a la gente que vaya al piso a menos que tengamos los votos. Sabía cuáles eran sus, digamos, obstáculos. Deberían haberse resuelto", dijo, refiriéndose a McCarthy.