Mike Pence no cooperará por impeachment

En una prueba más de las pocas ganas de la Casa Blanca de colaborar con la investigación de los demócratas de la Cámara de Representantes contra el presidente Donald Trump que puede llevar al impeachment, el vicepresidente Mike Pence se unió este martes a la lista de aliados del mandatario que se niegan a entregar documentación de forma voluntaria para la pesquisa.

Como hicieron los abogados de Trump, los letrados de Pence decidieron ir a la guerra contra los demócratas que tratan de avanzar en su investigación contra el presidente. La justificación para esta negativa es que la Cámara no ha votado para autorizar el inicio de la pesquisa.

En ese sentido, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, negó ayer martes que vaya a sucumbir a la presión de la Casa Blanca para solicitar un voto que no es necesario. "No estamos aquí para hacer caso del blofeo [de la Casa Blanca], sino para conseguir la verdad", expuso Pelosi.

Pence no fue el único que se negó a entregar documentos: también se han negado la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el de Defensa, e hizo lo mismo el polémico abogado de Trump, Rudy Giuliani, aunque en su caso la citación no era voluntaria sino obligatoria.

Un Giuliani que también apareció ayer en los titulares porque un gran jurado de Nueva York autorizó interrogar al excongresista de Texas Pete Sessions, en la pesquisa criminal que ha iniciado contra dos socios de Giuliani que fueron detenidos a finales de la semana pasada cuando iban a huir del país, acusados de violar las reglas de financiación de campaña.

El asunto tiene ramificaciones con el escándalo ucraniano que tiene a Washington en vilo ante la posibilidad de impeachment.

Para el demócrata Adam Schiff, presidente del comité de inteligencia de la Cámara de Representantes que lidera la pesquisa para la destitución de Trump, todas las negativas de la administración Trump hacen que "el caso de obstrucción al Congreso continúe construyéndose". Este martes se supo también que el exasesor en seguridad nacional del presidente, el halcón belicista John Bolton, alertó de la "diplomacia a la sombra" de Giuliani con respecto a Ucrania.