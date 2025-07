Mike Waltz expone planes para reformar Naciones Unidas

WASHINGTON (AP) — Mike Waltz expuso el martes a los legisladores cómo será Naciones Unidas al tiempo que Estados Unidos —su mayor donante— revisa su apoyo, optando por "volver a lo básico" bajo un impulso del gobierno del presidente Donald Trump para "devolver la grandeza a la ONU".

Durante su audiencia de confirmación en el Senado para ser embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Waltz reiteró las prioridades de sus jefes — el presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio— de imponer reformas importantes en la organización mundial de 80 años.

Fue la primera vez que los senadores tuvieron oportunidad de interrogar a Waltz desde que fue destituido como asesor de seguridad nacional de Trump en mayo, luego que añadiera por error a un periodista a un chat privado de Signal utilizado para discutir planes militares delicados. Negó el martes que haya sido retirado del cargo, y expuso sus planes para adoptar la idea de "Estados Unidos primero" en la ONU.

"Deberíamos tener un lugar en el mundo donde todos puedan hablar —donde China, Rusia, Europa y el mundo en desarrollo puedan reunirse y resolver conflictos", dijo Waltz a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado sobre la ONU. "Pero después de 80 años, se ha desviado de su misión central de lograr la paz".

La ONU busca sus propias reformas al tiempo que el gobierno republicano ha pasado los últimos seis meses remodelando la diplomacia estadounidense y trabajando agresivamente para reducir el tamaño del gobierno federal, incluyendo recientes despidos masivos en el Departamento de Estado.

En la agenda de Waltz está combatir la influencia de China, revisar la financiación de Estados Unidos a agencias de la ONU con "mandatos a menudo duplicados y derrochadores", así como erradicar lo que Waltz llamó antisemitismo profundo dentro del sistema de la ONU.

El puesto en la ONU es el último en ser llenado en el gabinete de Trump tras meses de retraso, incluyendo la retirada de la nominada anterior.

Los demócratas critican a Waltz por el chat de Signal

El episodio de Signal —en que Waltz, el secretario de Defensa Pete Hegseth y otros altos funcionarios enfrentaron críticas intensas— no surgió en la audiencia durante más de una hora.

Se reveló en marzo que Waltz añadió al editor en jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a una cadena de mensajes privados en una aplicación de mensajería no clasificada que se utilizaba para discutir la planificación de ataques contra milicianos hutíes en Yemen.

"Ambos sabemos que Signal no es un medio apropiado y seguro para comunicar información altamente sensible", dijo el senador demócrata Chris Coons de Delaware, quien fue el primero en plantear el tema.

Agregó que Waltz compartió "información demostrablemente sensible" de manera inapropiada. El senador demócrata Tim Kaine de Virginia lo calificó como "una acción de novato".

Waltz, un excongresista de Florida, dijo que el chat cumplía con los estándares de ciberseguridad del gobierno, "no se compartió información clasificada" y el ejército aún llevando a cabo una investigación.

El senador demócrata Cory Booker de Nueva Jersey criticó lo que llamó una "falta de responsabilidad" de Waltz y otros funcionarios del gobierno.

"He visto esta audiencia, y me he sentido realmente decepcionado", dijo Booker. "Lo que me ha preocupado sobre su nominación desde el principio es su falta de asumir responsabilidad por los errores que cometió".

Naciones Unidas enfrenta cambios importantes

De ser confirmado, Waltz llegará a la ONU en un momento de gran cambio. El organismo mundial está tambaleándose por la decisión de Trump de recortar la asistencia en el extranjero —afectando a sus agencias de ayuda humanitaria— y anticipa recortes de financiación de Estados Unidos al presupuesto anual de la ONU.

En medio de una inestabilidad financiera, la ONU ha pasado meses reduciendo empleos y consolidando proyectos al tiempo que comienza a abordar reformas largamente postergadas. Naciones Unidas también enfrenta una creciente frustración por lo que los críticos describen como una falta de eficiencia y poder para cumplir con su mandato de poner fin a los conflictos.

"Con Waltz al mando, la ONU tendrá lo que considero debería ser su última oportunidad para demostrar su valor real a Estados Unidos", dijo el senador republicano Mike Lee de Utah. "En lugar de señalar virtudes políticas progresistas, el Consejo de Seguridad tiene la oportunidad de demostrar su valor, resolviendo disputas y negociando acuerdos".

Waltz dijo que los ingresos de la ONU "se han cuadruplicado en los últimos 20 años", pero que no han sido proporcionales al aumento de la paz.

"Estados Unidos debe asegurarse de que cada dólar de ayuda exterior y cada contribución a una organización internacional, particularmente la ONU, trace una línea recta y directa hacia un interés nacional estadounidense convincente", destacó Waltz.

Agregó que la estrategia diplomática del gobierno de Trump se centrará en reducir costos a lo que llamó "desperdicio, fraude y abuso que son endémicos en el sistema de la ONU".

Waltz también acusó a la ONU de "antisemitismo generalizado". Testificó que la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA, ha estado promoviendo "odio antisemita" en sus escuelas en Gaza.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, nombró el martes a un activista británico de derechos humanos para llevar a cabo una revisión estratégica de la UNRWA.

Israel ha alegado que 19 de los aproximadamente 13.000 empleados de la UNRWA en Gaza participaron en los ataques del 7 de octubre de 2023 que iniciaron la guerra. La UNRWA informó que despidió a nueve trabajadores tras una investigación interna de la ONU. Israel luego alegó que alrededor de otros 100 palestinos en Gaza eran miembros de Hamás, pero no proporcionó evidencia de ello a Naciones Unidas.

Waltz sigue en la nómina de la Casa Blanca

Waltz ha pasado los últimos meses en la nómina de la Casa Blanca a pesar de haber sido removido como asesor de seguridad nacional. La última lista de salarios de la Casa Blanca, vigente al 1 de julio, indica que Waltz recibe un ingreso anual de 195.200 dólares.

Un funcionario de la Casa Blanca, que solicitó mantenerse en el anonimato al discutir asuntos de personal, dijo que Waltz se quedó para "asegurar una transición fluida y exitosa dada la extrema importancia del rol de NSA".

La senadora Jacky Rosen, demócrata de Nevada, cuestionó por qué Waltz seguía recibiendo salario de parte del gobierno.

"A lo largo de este año, ha hecho (afirmaciones) de que, si es confirmado, erradicará el desperdicio y los gastos generales innecesarios en la ONU. Entonces, ¿puede confirmarnos si ha estado recibiendo un salario de la Casa Blanca desde que fue despedido como NSA?"

Waltz negó el hecho de que haya sido despedido y argumentó que se le seguía pagando como asesor "en transición a una serie de actividades importantes".