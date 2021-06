Miles de niños, a merced del EI

AL-HOL, Siria.- En un campamento de refugiados de la ciudad siria de Al-Hol, los chicos se pasan el día corriendo por calles polvorientas y jugando con palos que hacen de espadas y con carteles negros, imitando a los combatientes de la organización Estado Islámico. Pocos pueden leer o escribir. La única educación que reciben algunos son los relatos de sus madres glorificando a EI.

Han pasado más de dos años desde que el "califato" de EI fue desmantelado. Y durante todo ese tiempo unos 27.000 menores han languidecido en el campamento de al-Hol, al noroeste de Siria, donde permanecen familias afiliadas a EI.

Los niños pasan su infancia en medio de una gran incertidumbre, en condiciones miserables, sin escuelas ni sitios donde jugar y crecer, ante la indiferencia del mundo, que muestra poco interés en resolver su situación.

La única instrucción que reciben proviene de partidarios y antiguos militantes de EI que operan en el campamento, a pesar de que es manejado por las fuerzas curdas que derrotaron a EI.

Las autoridades curdas y grupos de ayuda temen que en el campamento se esté formando una nueva generación de combatientes. Les han pedido a sus países de origen que se hagan cargo de las mujeres y los niños, pero esas naciones con frecuencia ven a estos menores como un potencial peligro más que como chicos que hay que rescatar.

"Estos chicos son las primeras víctimas de ISIS", dijo la directora de la rama siria de Save the Children, Sonia Khush, usando otro nombre con el que se conoce a EI. "Un chico de cuatro años no tiene una ideología. Necesita protección e instrucción".

"Los campamentos no son lugares para que los niños vivan o crezcan", agregó. "No pueden aprender, socializar, ser niños. No pueden sanar las heridas causadas por todo lo que vivieron".

Hay unos 50.000 sirios e iraquíes allí. Casi 20.000 son niños. Del resto, la mayoría son mujeres, esposas y viudas de combatientes.

En un anexo separado, severamente vigilado, hay otras 2.000 mujeres de 57 países consideradas partidarias de EI y sus hijos, unos 8.000 niños.

La influencia de EI se hizo evidente durante una visita de la AP al campamento el mes pasado. Una docena de jóvenes del anexo le tiraron piedras al grupo, que iba acompañado por guardias curdos.

"Los vamos a matar porque son infieles", gritó un muchacho.