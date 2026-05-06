Milicianos matan a 23 soldados en Chad

Milicianos de Boko Haram mataron a 23 soldados en un ataque contra un puesto militar en la región del lago Chad, informaron el martes las fuerzas armadas de Chad.

La región lleva mucho tiempo amenazada por el grupo extremista surgido en Nigeria y conocido por perpetrar ataques en países vecinos.

El ejército de Chad indicó que otros 26 soldados resultaron heridos en el ataque del lunes por la noche en la isla de Barka Tolorom. En un comunicado, señaló que "un número significativo de miembros de la secta fue neutralizado" y que, finalmente, los atacantes fueron repelidos.

En un comunicado aparte, el presidente Mahamat Idriss Deby calificó el ataque de "cobarde".

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Varios grupos armados compiten en la región del lago Chad, ricos en recursos y compartidos por cuatro países, y financian sus operaciones de extorsión a las comunidades locales.

Boko Haram ha matado a miles de personas y desplazado a millones en la última década y medios, según Naciones Unidas, y opera en partes de Nigeria, Camerún, Chad y Níger.