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Min Aung Hlaing, de golpista a presidente

Por AP

Abril 04, 2026 03:00 a.m.
A
Min Aung Hlaing, de golpista a presidente

Bangkok, Tailandia.- El parlamento de Myanmar eligió el viernes nuevo presidente a Min Aung Hlaing, un general que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi en 2021 y ha mantenido un férreo control del poder durante los últimos cinco años.

La decisión supone un retorno simbólico a un gobierno elegido, pero se considera ampliamente un intento de mantener al ejército en el poder tras unas elecciones organizadas por los militares.

Se considera que la transición a un gobierno elegido es una forma de mejorar las gélidas relaciones con los vecinos asiáticos tras la toma del poder por los militares. China y Rusia han apoyado a la junta militar, y las potencias occidentales impusieron sanciones.

Min Aung Hlaing era uno de los tres nominados al cargo de presidente, pero tenía prácticamente asegurado el puesto, ya que los legisladores de partidos respaldados por los militares y los miembros designados por el ejército cuentan con una mayoría abrumadora en la cámara de ese país.

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