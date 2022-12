Minas han dejado 185 muertos y 404 heridos en Ucrania desde inicio de guerra

Leópolis (Ucrania), 29 dic (EFE).- Las minas terrestres han dejado 185 muertos y 404 heridos en Ucrania desde el comienzo de la agresión rusa a gran escala el pasado 24 de febrero, informó hoy el Servicio Estatal de Situación de Emergencia de Ucrania.

"Desde el inicio de la agresión rusa en Ucrania, las minas han matado a 185 personas y herido a 404", señala el mensaje en Telegram, citado por la agencia Ukrinform.

El Servicio Estatal advierte: "Si ve la palabra 'Minas', no dé un paso adelante".

El pasado 18 de diciembre, dos hombres perdieron la vida al pisar sobre una mina en el pueblo de Dovhenke, en la región de Járkiv.

En la misma región, un hombre de 47 años y un niño de siete resultaron heridos ayer al explotar un artefacto en un bosque cercano a la aleda de Buhaivka.

El jefe de la administración regional de Járkiv, Oleh Syniehubov, instó una vez más a los residentes de la región a ser precavidos, especialmente en los territorios desocupados.

"No visite bosques, cinturones forestales, no vaya al borde de la carretera", escribió en un mensaje en Telegram, al advertir del peligro mortal, al tiempo que llamó a la población a no tocar ningún objeto sospechoso o extraño y contactar de inmediato a las fuerzas del orden o los equipos de rescate.

"La población civil de la región de Járkiv sigue sufriendo las consecuencias de las minas y las municiones sin detonar abandonadas por los ocupantes rusos", agregó.

Esta región es la más contaminada de los territorios que ha sido liberados por las fuerzas ucranianas.