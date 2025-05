Perú implementa toque de queda tras asesinato de mineros

LIMA (AP) — Perú ordenó el lunes un toque de queda y la instalación de una base militar en una remota zona en los Andes donde fueron hallados la víspera los cadáveres de 13 trabajadores de seguridad de una mina que habían sido secuestrados el 26 de abril.

La presidenta Dina Boluarte informó que la medida regirá por 30 días entre las 18 horas y las 6 de la mañana.

Las declaraciones de Boluarte se produjeron mientras algunos legisladores buscan censurar al primer ministro Gustavo Adrianzén por "su notoria incapacidad" para detener el avance del crimen en todo el país, que ha provocado las cifras más elevadas de asesinatos y extorsiones desde 2017.

El 30 de abril, cuatro días después del secuestro, el primer ministro había dicho a la prensa que los órganos de seguridad no tenían "indicios" de que el secuestro "sea veraz", pese a que existía una denuncia en una comisaría realizada por los familiares de los secuestrados desde el día anterior, según el jefe de la policía local.

Los secuestrados eran trabajadores del área de seguridad de una empresa que brindaba servicios a la minera privada Poderosa. El rapto se produjo en un socavón ubicado en una montaña remota del distrito de Pataz, en la región norteña de La Libertad, y recién fue conocido por la prensa luego de que los familiares de los secuestrados protestaron en la capital regional.

El del domingo no es el primer hallazgo de cadáveres en socavones de montañas de donde se extrae oro en Pataz. En 2024 la policía confirmó a The Associated Press que se habían encontrado 16 restos humanos de presuntos mineros informales fallecidos en medio de enfrentamientos por el dominio de las zonas auríferas en ese distrito.

En Pataz, la zona de mayor producción de oro de Perú, laboran tres grandes empresas mineras pero también cientos de mineros ilegales. Empresarios y pequeños comerciantes, así como proveedores de servicios, han denunciado constantes extorsiones.

Poderosa refirió en un comunicado que en los últimos tres años "suman 39 los colaboradores, mineros artesanales y sus trabajadores ultimados por las bandas criminales".

En diciembre de 2023 un ataque con explosivos en la mina Poderosa dejó nueve fallecidos y 15 heridos, un hecho que el gobierno adjudicó a la minería ilegal.