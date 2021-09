Molesta a eslovacos visita del papa a los gitanos del gueto Lunik IX

CIUDAD DEL VATICANO (EFE).- En Eslovaquia no ha gustado que, en el viaje que inicia mañana a ese país, el papa haya querido acudir a la barriada que nadie quiere ver, el Lunik IX, en la ciudad de Kosice, considerado un autentico gueto donde viven más de 4,000 gitanos en condiciones precarias y a los que Francisco, con su visita, quiere darles la dignidad que les han quitado.



Muchos eslovacos se enojaron porque de todo lo que se podía ver, "Francisco eligió este barrio terrible", que es considerado el mayor gueto gitano de Europa, explica a Efe Jakub Andor, cooperante de la ONG ETP Slovensko que trabaja con la comunidad romaní en Lunik IX.

A él no le sorprendió, porque sabe que el papa "suele elegir sitios para llevar esperanza a las personas que más lo necesitan", y agrega que para la ONG ha sido "una buena idea" porque "al menos, durante unos días, se va a hablar de este barrio".

A NADIE LE IMPORTAN LOS GITANOS

"No tengo mucha fe en que la visita vaya a cambiar mucho. La comunidad romaní no es un tema popular para nadie. A nadie le importan los gitanos. Los ven como algo malo. Hay mucho racismo y todos prefieren que estén aquí y no se les vea. Así no los molestan", explica en entrevista telefónica.

Por el momento, destaca el cooperante, gracias la visita del papa se han pintado algunos puntos del barrio y se han arreglado las carreteras de acceso, algo que llevaban años pidiendo.

El número total de romaníes en Eslovaquia ronda los 440,000, lo que supone el 8 % de una población total de 5.5 millones de personas. Y aunque su situación ha mejorado en los últimos años, en barrios como Lunik IX "poco ha cambiado", indican desde la ONG.

En el último informe de Amnistía Internacional de 2020, se denunció que durante ese año "persistieron los prejuicios y la discriminación contra las comunidades romaníes, a las que se estigmatizó durante la pandemia de COVID-19 por considerarlas una amenaza para la salud pública".

Además al menos un 20 por ciento vive en situación de extrema pobreza y de los 33 asentamientos gitanos presentes en Eslovaquia se calcula que al menos un 23 por ciento no tiene agua corriente de ningún tipo y un 50 por ciento no tiene acceso a agua potable.

Maros Peciar, responsable de la comunicación de salesianos en Eslovaquia, que tiene uno de sus centros en Lunik IX, habla con Efe desde la barriada donde llevan varios días de intenso trabajo, pues sabe que el interés mediático del viaje de Francisco se centrará en la visita la comunidad romaní.

"Francisco es un hombre muy sensible ante los valores de los pobres y en la organización del viaje estaba este deseo, esta petición, de encontrar a los pobres y a los marginados, ir a las periferias y Lunik era uno de los lugares candidatos", explica.

"Es la parte más abandonada de Eslovaquia. Los romaníes no están integrados en la sociedad, sólo un 40 por ciento lo han logrado, y Francisco escuchará algunos de sus testimonios. Mostrarán que existe esa posibilidad", cuenta sobre lo que escuchará el papa en su breve visita.

LA VISITA LES DA DIGNIDAD

¿Y qué vera?. "En Lunik IX las personas viven en 7 u 8 grandes edificios de cemento. Son mas de 4,300 habitantes, entre ellos 800 niños, muchos de los cuales no van al colegio", cuenta el salesiano.

"Muchas familias viven sin gas, sin agua y electricidad, por lo que se puede imaginar como es la vida en un edificio sin calefacción cuando en invierno las temperaturas son de 15 grados bajo cero. En muchas casas no hay ni ventanas", lamenta.

Señala que lo que más impresión da es que Lunik IX es un barrio de Kosice, la segunda ciudad más poblada de Eslovaquia, y que del centro le separa sólo una carretera, pero que casi nadie sale de aquí, si no es alguno para comprar: el resto pasa sus días paseando por las calles llenas de basura de la barriada. Un auténtico gueto", asegura.

"El 98 % no trabaja o no tiene trabajo estable", explica, por lo que por las calles se ven sólo personas andando por el barrio sin nada qué hacer.

Sobre cómo han acogido la visita del líder de la Iglesia católica, Peciar explica que "la gente es muy humilde" y no sabe muy bien que significa: "Los niños preguntan si el papa les traerá chocolate y los adultos, si les llevará dinero".

Pero lo van a recibir con mucha alegría porque lo que "sí que entienden que el papa no va a muchos otros sitios, pero que va a venir a verlos".¿Viene de verdad aquí?¿Viene a tomarse el café?¿A comer?, preguntan.

"Se puede decir que ya en sí la noticia de la visita les está dando dignidad. El hombre blanco -como ellos llaman a todos los que no son gitanos- viene a visitarles para dirigirles unas palabras, para darles esperanza y para apreciar su alegría de vivir", asegura.

Francisco conocerá sus historias en el centro salesiano que hay en el centro del barrio, "una pequeña isla verde" entre tanta desolación, y en cuya iglesia bautizan a cerca 50 niños gitanos cada año.