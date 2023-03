Molesta a Ucrania negativa a dejar hablar a Zelenski en los Oscar

BERLÍN (EFE).- El ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, calificó de "ejemplo de hipocresía" no invitar al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a pronunciar un discurso durante la ceremonia de los Oscar.



"Creo que si 'Sin novedad en el frente occidental' consigue un Oscar a la mejor película extranjera mientras que al presidente Zelenski, que lucha, que dirige el país, que libra la mayor guerra desde la II Guerra Mundial en Europa, no se le permite hablar en los Oscar, no se podrá encontrar mejor ejemplo de la hipocresía de los altos directivos y productores de la industria cinematográfica", dijo en declaraciones al dominical "Bild am Sonntag".

Afirmó que "la palabra ridículo no basta para describir esta hipocresía" y precisó que no está cuestionando la calidad de la película.

"Sólo estoy diciendo, gente, si estáis a punto de premiar una película sobre la guerra y no os dais cuenta de que justo cuando estáis bebiendo champán y luciendo preciosos vestidos y diamantes, otra persona no quiere escuchar una historia real de la guerra que está ocurriendo aquí y ahora, hay algo con vosotros que va mal", añadió.

Es la segunda vez que la Academia de los Oscar ha rechazado que Zelenski pronuncie un discurso durante la gala de entrega de premios, lo cual está causando revuelo, discusiones y especulaciones acerca del porqué de esta negativa, señala el dominical.

El productor estadounidense Will Packer había rechazado ya el año pasado una comparecencia de Zelenski en la gala, según el portal "Variety", supuestamente por la preocupación de que la guerra de agresión rusa sólo recibiera atención en Hollywood porque las víctimas son blancas.