Mortífera jornada en Franja de Gaza

EL CAIRO.- Las fuerzas armadas israelíes mataron el miércoles a por lo menos 11 palestinos en la Franja de Gaza, incluidos dos niños de 13 años, tres periodistas y una mujer, informaron los hospitales en el territorio palestino, lo que representa uno de los días más mortíferos desde que el alto al fuego entre Hamás e Israel entró en vigor en octubre

Entre los muertos se encontraron tres periodistas palestinos que fueron atacados mientras filmaban cerca de un campamento de desplazados en el centro de Gaza, indicó un funcionario del campamento. El ejército israelí informó que atacó después de que detectó a personas que operaban un dron que representaba una amenaza para sus tropas.

Los dos menores murieron en incidentes separados. En un ataque, un niño de 13 años, su padre y un hombre de 22 años fueron asesinados con drones israelíes en el lado este del campo de refugiados central de Bureij, según funcionarios del Hospital Mártires de Al-Aqsa en la ciudad central de Deir al-Balah, que recibió los cuerpos.

No estaba claro si habían cruzado a áreas controladas por Israel.

Aumentan las muertes en el territorio palestino

El otro niño de 13 años murió al ser baleado por soldados israelíes en la ciudad oriental de Bani Suheila, informó el Hospital Nasser después de recibir el cuerpo. En un vídeo que circula en internet, se ve al padre de Moatsem al-Sharafy llorando sobre el cuerpo de su hijo.

La madre del niño, Safaa al-Sharafy, dijo a The Associated Press que el niño salió a recoger leña para que ella pudiera cocinar.

"Salió por la mañana, con hambre", expresó la madre con lágrimas corriendo por sus mejillas. "Me dijo que iría rápido y volvería".

Más tarde el miércoles, Israel atacó un vehículo que transportaba a los tres periodistas palestinos que estaban filmando un campamento de desplazados recién establecido y gestionado por un comité del gobierno egipcio, dijo Mohammed Mansour, portavoz del comité.

Mansour afirmó que los periodistas estaban documentando el trabajo del comité en el campamento recién establecido en el área de Netzarim, en el centro de Gaza. Dijo que el ataque se registró a unos 5 kilómetros (3 millas) del área controlada por Israel.

Afirmó que el ejército israelí sabía que el vehículo pertenecía al comité egipcio. Imágenes de video muestran el vehículo carbonizado y destruido al borde del camino, con humo aún saliendo de los restos.

Uno de los periodistas muertos, Abdul Raouf Shaat, era un colaborador habitual de la Agence France-Presse (AFP), pero no estaba en una asignación para la agencia de noticias en el momento del ataque, dijo AFP.

"Abdul era muy querido por el equipo de AFP que cubre Gaza. Lo recuerdan como un colega de buen corazón", expresó la agencia de noticias en un comunicado que exigió una investigación completa sobre su muerte.