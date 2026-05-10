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Muere atropellado por avión

La víctima saltó una valla y corrió hacia la pista

Por EFE

Mayo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Muere atropellado por avión

Washington.- Un avión de la aerolínea Frontier atropelló y mató a una persona que entró sin permiso a la pista del aeropuerto de Denver, Colorado, informaron este sábado las autoridades de transporte de Estados Unidos.

El avión, un Airbus A321 de la aerolínea Frontier que se dirigía a Los Ángeles, chocó con un individuo cuando estaba empezando a despegar sobre las 23.19 hora local del viernes, de acuerdo con un comunicado del Aeropuerto Internacional de Denver publicado en la plataforma X.

En el comunicado se indicó que 12 de las 231 personas que iban a bordo del avión resultaron con heridas leves y 5 de ellas fueron transportadas a centros de salud.

El choque provocó un "breve incendio" del motor del avión que fue "rápidamente extinguido" por el Departamento de Bomberos.

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La persona que fue atropellada y que falleció en el choque aún no ha sido identificada, pero "no se cree" que fuera un empleado.

La pista donde tuvo lugar el accidente permanecerá cerrada mientras avanza la investigación, agregó el comunicado.

El Secretario de Transporte de EU, Sean Duffy, indicó en un comunicado que el individuo fallecido "saltó deliberadamente una cerca perimetral y corrió hacia una pista de aterrizaje".

"Las autoridades policiales locales están a cargo de la seguridad del aeropuerto y están liderando la investigación (del suceso)" con apoyo del gobierno federal, señaló el secretario en una publicación en X.

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