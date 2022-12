Muere Barbara Walters, pionera del periodismo femenino

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 30 (EL UNIVERSAL).- La periodista Barbara Walters falleció este viernes a los 93 años de edad, según informó ABC news. Es considerada como pionera del periodismo televisivo femenino.

Walters se incorporó a ABC News en 1976, convirtiéndose en la primera mujer presentadora de un telediario nocturno, informó la cadena noticiosa. Tres años después se convirtió en copresentadora de "20/20" y en 1997 lanzó "The View".

A lo largo de cinco décadas, Walters ganó 12 premios Emmy, 11 de ellos en ABC News.

Hizo su última aparición como copresentadora de "The View" en 2014, pero siguió siendo productora ejecutiva del programa y continuó haciendo algunas entrevistas y especiales para ABC News.

"No quiero aparecer en otro programa ni escalar otra montaña", dijo entonces, recordó ABC. "En lugar de eso, quiero sentarme en un campo soleado y admirar a las mujeres tan dotadas -y vale, también a algunos hombres- que ocuparán mi lugar".

Pasó los últimos años retirada de la escena pública. Amigos señalaron que padecía demencia.

Una de sus entrevistas más recordadas es la que hizo a Monica Lewinsky en 1999, después de que se revelara su affaire con el entonces presidente estadounidense, Bill Clinton, que casi le cuesta el cargo.

Ricky Martin recuerda como un momento icónico la entrevista que le dio en el año 2000, cuando ella lo presionó para que revelara sus preferencias sexuales. Él optó por el silencio.

Entre sus entrevistados estuvieron líderes políticos como el cubano Fidel Castro (1977), Anwar el Sadar, expresidente egipcio, Manajem Begin (1977), expremier israelí, el venezolano Hugo Chávez (2007) y el dictador sirio Bashar al-Assad (2011). Inquisitiva, más de uno se arrepintió de haber aceptado hablar con ella.

Nacida en Boston, el 25 de septiembre de 1929, Barbara Jill Walters fue hija de Dena y Louis "Lou" Walters. Este último trabajaba en el mundo del espectáculo como agente de contratación y productor de clubes nocturnos, y descubrió a los cómicos Fred Allen y Jack Haley.

Eso le enseñó a Walters una gran lección, que aplicó a lo largo de su carrera: "Los veía en el escenario con un aspecto y fuera de él con otro muy distinto. Oía a mis padres hablar de ellos y sabía que, aunque esos artistas eran personas muy especiales, también eran seres humanos con problemas en la vida real", dijo Walters en una entrevista concedida en 1989 a la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión. "Puedo sentir respeto y admiración por la gente famosa, pero nunca he tenido una sensación de miedo o sobrecogimiento", añadió.

Entre los famosos que entrevistó destacan también Michael Jackson, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Warren Beatty y Katharine Hepburn. La de Beatty, confesó, fue su peor entrevista.