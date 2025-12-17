logo pulso
Muere hombre ahogado en Seattle

Por AP

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Muere hombre ahogado en Seattle

Tukwila, Washington.- Un hombre que pasó por alto las señales de advertencia fue encontrado muerto la mañana del martes en un automóvil que quedó sumergido en una inundación cerca de Seattle, dijeron las autoridades, en la primera muerte reportada tras una semana de intensas lluvias y desbordamientos en la región.

Los nadadores de rescate encontraron al conductor y su vehículo bajo unos 1,8 metros de agua en una zanja en el área de Snohomish, al noreste de Seattle, informó el departamento de policía del condado de Snohomish en un comunicado de prensa. Se cree que el conductor era un hombre de 33 años y fue declarado muerto en el lugar.

En una sesión informativa sobre los daños por las inundaciones provocadas por la tormenta de la semana pasada, el jefe de batallón de Bomberos y Rescate Regional de Snohomish, Jamal Beckham, dijo que la mayoría de las llamadas a las que respondieron sus equipos fueron de personas que intentaron a través del agua o quedaron varadas en la parte superior de sus vehículos.

El Centro de predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional prevé alertas y advertencias de viento, clima invernal e inundaciones en gran parte del noroeste de EU durante los próximos días.

