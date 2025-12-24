Muere líder libio en un accidente

ANKARA, Turquía.- Un jet privado que transportaba a un líder militar de Libia y otras cuatro personas se estrelló el martes después de despegar de la capital de Turquía, Ankara, matando a todos a bordo.

El líder militar libio se encontraba en Ankara para conversaciones de defensa de alto nivel destinadas a impulsar la cooperación militar entre los dos países y abordar cuestiones regionales, según informaron funcionarios turcos.

El primer ministro libio, Abdul-Hamid Dbeibah, confirmó la muerte del general Muhammad Ali Ahmad Al Haddad y de los demás, y señaló en un comunicado en Facebook que el "trágico accidente" ocurrió mientras la delegación libia "regresaba de un viaje oficial a Ankara".

Lo calificó como una "gran pérdida" para Libia. Funcionarios en Libia dijeron que se perdió el contacto con el avión aproximadamente a media hora de iniciado el vuelo debido a un problema técnico.

Al Haddad era el principal comandante militar en el oeste de Libia. Jugaba un papel crucial en los actuales esfuerzos respaldados por la ONU para unificar el ejército de Libia, que se ha dividido al igual que otras instituciones del país.

Turquía no confirma inmediatamente las muertes, sólo que se han encontrado restos del jet tipo Falcon 50.

Previamente, los controladores de tráfico aéreo de Turquía dijeron que perdieron contacto con el avión después que despegó del aeropuerto Esenboga.

El ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya, indicó en una publicación en redes sociales que el avión despegó a las 8:30 pm y que el contacto se perdió 40 minutos después. Añadió que el avión emitió una señal de aterrizaje de emergencia cerca de Haymana, un distrito al sur de Ankara, antes de que cesara toda comunicación.

Imágenes de cámaras de seguridad transmitidas en estaciones de televisión locales mostraron el cielo nocturno sobre Haymana iluminado repentinamente por lo que parecía ser una explosión.

Al Haddad se había reunido en Ankara con el ministro de Defensa turco Yasar Guler y otros funcionarios.