Muere soldado israelí en un ataque de Hizbulá

Jerusalén, Israel.- El Ejército israelí anunció este domingo la muerte de un soldado de 19 años en la localidad de Taybeh del sur del Líbano debido a un ataque con drones cargados de explosivos reivindicado por el grupo chií Hizbulá.

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron que en el ataque resultaron heridos seis militares más, entre ellos un oficial.

Hizbulá informó en un comunicado de que este domingo por la tarde atacó con drones un tanque israelí Merkava en la plaza de la ciudad de Taybeh y que hubo "un impacto confirmado".

Una fuente militar confirmó a EFE que el ataque se produjo en esa localidad y contra un tanque, que fue alcanzado con drones cargados con explosivos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con su muerte, se eleva a 16 el número de uniformados israelíes fallecidos en el país vecino desde el inicio de la ofensiva, tres de ellos durante el alto el fuego entre Israel y el Líbano en vigor anunciado hace diez días por Estados Unidos.

El Ejército de Israel instó este domingo a evacuar "de inmediato" varias localidades del sur de Líbano ante ataques inminentes tras la orden anoche del primer ministro, Benjamín Netanyahu, de golpear "con contundencia" a Hizbulá.