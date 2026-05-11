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Mueren 14 policías en ataque en Pakistán

Por AP

Mayo 11, 2026 03:00 a.m.
A
Mueren 14 policías en ataque en Pakistán

Peshawar, Pakistán.- El número de muertos por un ataque en un puesto de seguridad en el noroeste de Pakistán aumentó a 14 policías la primera hora del domingo, informaron las autoridades, y un grupo que se describió como una escisión del talibán paquistaní se atribuyó el atentado.

Un atacante suicida y varios hombres armados detonaron un vehículo cargado de explosivos cerca del puesto en Bannu, un distrito de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa que limita con Afganistán, a última hora del sábado, señaló el alto funcionario policial Sajjad Khan. El ataque desencadenó un tiroteo, y algunos agentes murieron en el cruce de disparos, mientras que otros fallaron después, cuando el edificio se derrumbó.

Los rescatistas buscaron durante horas y utilizaron maquinaria pesada para recuperar cuerpos de debajo de los escombros, indicó Khan, que agregó que tres policías resultaron heridos en el ataque.

Cientos de personas se reunieron el domingo en la sede de la policía en Bannu para asistir a los funerales de los agentes fallecidos. Compañeros uniformados guardaron silencio cuando se llevaban ataúdes cubiertos con la bandera nacional frente a familias afligidas. 

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