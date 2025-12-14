Mueren 6 cascos azules

El Cairo, Egipto.- Un ataque con drones impactó una instalación de la ONU el sábado en Sudán, un país devastado por la guerra, matando a seis cascos azules, indicó el secretario general António Guterres.

La ofensiva alcanzó la base logística de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en la ciudad de Kadugli, en la región central de Kordofán, señaló.

Ocho cascos azules más resultaron heridos. Todas las víctimas son ciudadanos bangladesíes que sirven en la Fuerza Provisional de Seguridad de la ONU para Abyei (UNISFA, por sus siglas en inglés).

"Los ataques contra cascos azules de Naciones Unidas podrían constituir crímenes de guerra según el derecho internacional", advirtió Guterres, y pidió que los responsables del "injustificable" ataque rindan cuentas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Ejército sudanés culpó a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un notorio grupo paramilitar que se encuentra en guerra con el ejército por el control del país desde hace más de dos años. Hasta el momento, el grupo rebelde no ha hecho comentarios.

Sudán y Sudán del Sur se disputan la región de Abyei, rica en petróleo, y la misión de Naciones Unidas ha estado desplegada en el lugar desde 2011, cuando Sudán del Sur obtuvo su independencia de Sudán.

Sudán se sumió en el caos en abril de 2023 cuando una lucha de poder entre el ejército y las FAR enfrentamiento produjeron abiertos en Jartum, la capital, y en otras partes del país. El conflicto ha provocado la muerte de más de 40.000 personas, una cifra que los grupos defensores de derechos consideran una importante subestimación.

El conflicto armado también ha provocado la peor crisis humanitaria del mundo y ha hecho que distintas partes del país se enfrenten a una situación de hambruna.