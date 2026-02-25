Mueren 72 tigres en una reserva en Tailandia

BANGKOK.- La muerte de 72 tigres en dos parques de animales en el norte de Tailandia no debería ser motivo de preocupación para el público porque fueron causadas por un virus que, hasta donde se sabe, no afecta a los humanos, y no por la gripe aviar, afirmaron funcionarios.

Hasta ahora nadie ha mostrado síntomas, pero aún así las autoridades estaban vigilando la salud de las personas que recientemente tuvieron contacto con los animales.

"No ha habido ningún caso de infección de animal a humano", aseguró la ministra de Salud Pública, Pattana Promphat, en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno en Bangkok.

Los tigres de los parques en los distritos de Mae Taeng y Mae Rim, en la provincia de Chiang Mai, se enfermaron y murieron entre el 8 y el 18 de febrero.

El viernes, la oficina regional de ganadería de Chiang Mai anunció en un comunicado que las autopsias de los animales hallaron material genético del virus del moquillo canino (CDV), y rastros de infección bacteriana, pero no del virus de la influenza aviar tipo A, también conocido como gripe aviar.

Tailandia registró 17 muertes entre 25 pacientes infectados por influenza causada por aves de corral entre 2004 y 2007.