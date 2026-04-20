Mueren madre y 6 hijos en explosión e incendio en Pensilvania

MILL HALL, Pensilvania, EE.UU. (AP) — Una mujer amish y sus seis niños de entre 3 y 11 años murieron en un incendio en una vivienda que se propagó rápidamente tras una explosión que sacudió casas cercanas en una zona rural del centro-norte de Pensilvania, informaron las autoridades.

Los bomberos acudieron la mañana del domingo a un reporte de explosión e incendio en una casa del municipio de Lamar, en el condado Clinton, cerca de Mill Hall, y confirmaron que siete personas estaban atrapadas, pero no pudieron registrar el edificio, envuelto en llamas, indicó la Policía Estatal de Pensilvania en un comunicado.

Los siete fallecieron y la policía los identificó como Sarah Stoltzfus, de 34 años, cuatro hijos varones de 11, 10, 5 y 3 años, y dos hijas de 8 y 6 años.

Un obituario publicado en internet por una funeraria local identificó a Stoltzfus como miembro de la comunidad de la Iglesia Amish del Viejo Orden. Le sobrevive su esposo, David Stoltzfus, indicó.

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Un informe policial emitido anteriormente dio la ortografía de su apellido como Stolzfus.

La causa está bajo investigación. Una fuga de propano dentro de la vivienda pudo haber provocado la explosión y el incendio, señaló la policía, al precisar que los tanques de propano exteriores no explotaron y no fueron factores que contribuyeran a la explosión y el incendio.

La vecina Christina Duck contó a WNEP-TV que estaba desayunando cuando comenzó la tragedia.

"Escuché un estruendo y pude sentirlo; me levanté y miré por la ventana y podía ver las llamas a través de las ventanas; salí corriendo afuera y, en menos de un minuto, toda la casa estaba completamente envuelta", relató Duck. La familia se mudó hace un par de meses, comentó Duck, y añadió que a menudo veía a los niños afuera jugando.

Para cuando llegaron los bomberos, "no había forma de salvar esa casa, se prendió tan rápido", dijo.

WNEP-TV mostró un video de lo que dijo eran miembros de la comunidad amish llegando al lugar para ayudar con la limpieza y rendir homenaje.

Los amish priorizan su profunda fe cristiana y la vida familiar, y rechazan muchas comodidades modernas. Visten ropa tradicional y usan caballos y carruajes para gran parte de su transporte. A menudo hablan un dialecto alemán conocido como "Pennsylvania Dutch".