Acusan a 4 personas en Michigan por muerte de niño de 5 años en explosión de cámara hiperbárica

Cuatro personas han sido acusadas en la muerte de un niño de cinco años que fue "incinerado" dentro de una cámara de oxígeno presurizada que explotó en una instalación médica en los suburbios de Detroit, dijo el fiscal general de Michigan el martes.

Thomas Cooper, de Royal Oak, Michigan, fue declarado muerto en el lugar el 31 de enero en el Oxford Center en Troy. Su madre estaba de pie junto a la cámara y resultó herida al intentar salvar a su hijo.

"Al parecer, una simple chispa provocó un incendio que se cobró la vida de Thomas en cuestión de segundos", declaró la fiscal general Dana Nessel en una rueda de prensa celebrada el martes

"Los incendios dentro de una cámara hiperbárica se consideran un evento de carácter terminal. Cada incendio de este tipo es casi con certeza fatal y por eso se han desarrollado muchos procedimientos y prácticas de seguridad esenciales para evitar que ocurra un incendio", agregó.

La fundadora y directora ejecutiva del centro, Tamela Peterson, de 58 años, enfrenta cargos de asesinato en segundo grado. El gerente de la instalación, Gary Marken, de 65 años, y el gerente de seguridad, Gary Mosteller, de 64 años, están acusados de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario. La operadora de la cámara cuando explotó, Aleta Moffitt, de 60 años, enfrenta cargos de homicidio involuntario y de proporcionar intencionalmente información médica falsa en un registro médico.

Todos fueron arrestados el lunes a la espera de las comparecencias el martes por la tarde en el tribunal de distrito de Troy, dijo Nessel.

Nessel afirmó que los acusados pusieron sin escrúpulos en riesgo los cuerpos de los niños a través de tratamientos no acreditados y desacreditados, simplemente porque generaban ingresos.

Raymond Cassar, abogado de Marken, dijo que el cargo de asesinato en segundo grado le resulta "un total shock" a él y a su cliente.

"Por justicia, se presume su inocencia", dijo Cassar. "Esto fue un trágico accidente y nuestros pensamientos y oraciones están con la familia de este niño. Quiero recordar a todos que esto fue un accidente, no un acto intencional. Tendremos que dejar esto en manos de los expertos para averiguar cuál fue la causa de esto".

La abogada de Moffitt, Ellen Michaels, declinó hacer comentarios antes de la comparecencia del martes. The Associated Press dejó un mensaje telefónico el martes por la mañana en busca de comentarios del abogado de Peterson. Mosteller no tenía abogado.