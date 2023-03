Mujeres de Colombia, al servicio militar

Bogotá, Col.- Vestida con un uniforme de camuflaje del ejército colombiano Zulma Stefania Pérez defiende su capacidad para enfrentar los rigores del entrenamiento que asumió al ingresar voluntariamente al servicio militar, que en el país es obligatorio sólo para los hombres.

“La exigencia física es la misma, no es por el hecho de que seamos mujeres que seamos menos, sino que podemos mostrar más fortalezas y cualidades que los hombres”, aseguró a The Associated Press desde el Batallón de Logística de Bogotá.

Pérez forma parte del grupo de 1.296 mujeres que ingresaron al ejército para hacer el servicio militar en la primera convocatoria abierta en 25 años.

La última vez que el ejército aceptó que las mujeres ingresaran de este modo a sus filas fue en 1998 y ahora retomó esa política para fortalecer el “rol de las mujeres en la institución”, explicó la institución en un comunicado de enero pasado.

Con 24 años, Pérez aspira a ascender de rango en una institución típicamente dominada por los hombres: entre los 200.000 integrantes del ejército sólo hay 1.212 oficiales y 973 suboficiales mujeres en distintos grados, según las cifras oficiales.