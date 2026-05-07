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Narges Mohammadi se halla en estado crítico

Por AP

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
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Narges Mohammadi se halla en estado crítico

Beirut, Líbano.- La activista iraní laureada con el Premio Nobel Narges Mohammadi, actualmente encarcelada, estaba siendo examinada por expertos médicos designados por el gobierno, por segunda vez desde que fue hospitalizada la semana pasada, una medida que podría hacer que la trasladen a un hospital en Teherán, indicó su hermano.

Mohammadi fue trasladada de urgencia el viernes desde la prisión a un hospital local en la ciudad de Zanjan, en el noroeste de Irán, tras desmayarse y perder el conocimiento. Permanece en estado crítico, y su familia afirma que, hasta ahora, las autoridades de seguridad han impedido su traslado a la capital, donde podría recibir un mejor tratamiento.

Su hermano, Hamidreza Mohammadi, radicado en Oslo, señaló que los médicos forenses ya habían recomendado previamente su traslado, pero que la decisión fue bloqueada.

La activista de derechos humanos, de 53 años y defensora de los derechos de las mujeres, recibió el Nobel de la Paz en 2023 mientras estaba en prisión.

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La familia de Mohammadi afirma que la salud de la activista se ha ido deteriorando en prisión, en parte porque fue golpeada brutalmente durante su arresto. Sufrió un infarto en marzo y tiene un cóágulo de sangre en el pulmón.

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