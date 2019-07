Natalicio de Chávez y Guaidó crea división

Caracas, Ven.- En medio de la peor crisis en la historia reciente de Venezuela, una parte de sus habitantes celebró el natalicio del fallecido presidente Hugo Chávez, aunque para muchos tuvo un sabor amargo debido a que coincidió con el cumpleaños del líder opositor Juan Guaidó.

Temprano por la mañana decenas de seguidores de Chávez, algunos vistiendo camisetas con el rostro del fallecido gobernante, se fueron aglomerando en la entrada del Cuartel de la Montaña, en el oeste de la capital, para ingresar al salón donde está la tumba con los restos del líder político, que el domingo fue decorada con un gran ramo de margaritas rojas y amarillas y dos macetas de pequeñas orquídeas blancas.

Yuraima García, una obrera de la gobernación del estado Bolívar, no pudo ocultar en su rostro el enfado que le generó saber que el nacimiento de Chávez coincidía con el de Guaidó, y al ser preguntada sobre la coincidencia contestó tajante que "no me interesa hablar de ese señor (Guaidó)".

Otra de las seguidoras que se mostró molesta por la coincidencia fue Elizabeth Torres, quien dice ser la guardiana de una pequeña capilla instalada en las cercanías del Cuartel de la Montaña para recordar a Chávez. Ella consideró el hecho como una "casualidad horrible".

Guaidó celebró en privado junto a sus familiares más cercanos su cumpleaños 36, indicó una fuente cercana al dirigente.