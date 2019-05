Naufraga embarcación con más de 20 ocupantes en Venezuela

CARACAS (AP) — Una embarcación venezolana, con al menos 20 personas a bordo, naufragó tras partir de la población oriental de Güiria y se desconoce el paradero de la mayoría de sus ocupantes, indicó el lunes un funcionario de un organismo estatal de rescate.



La pequeña embarcación, de nombre "Ana María", naufragó el 16 de mayo cuando iba rumbo hacia Trinidad y Tobago pero recién al día siguiente se supo del accidente gracias al reporte de los familiares de los ocupantes, indicó a The Associated Press un funcionario de Protección Civil que habló en condición de anonimato porque no está autorizado a declarar.

El bote ilegal se habría hundido en una zona conocida como Bocas del Dragón en el límite entre Venezuela y Trinidad y Tobago.

Las autoridades y pescadores de la zona iniciaron el sábado las labores de búsqueda de la embarcación en la que se estima que iban "al menos 20 personas", indicó el funcionario. La mayoría de los pasajeros permanecen desaparecidos.

El diputado opositor Robert Alcalá dijo a AP que los miembros de una embarcación que iba rumbo a la isla de Grenada lograron rescatar con vida al capitán del bote, Alberto Abreu, quien se salvó aferrándose a los restos del barco. Abreu fue traslado a Grenada.

La mayoría de los pasajeros eran habitantes del oriente venezolano, de entre 19 y 44 años. También viajaba una mujer embarazada que iba junto a sus hijos de dos y tres años, precisó Alcalá.

"Todos eran migrantes que iban en búsqueda de un mejor futuro huyendo de la emergencia humanitaria", agregó el congresista. De acuerdo con estimaciones de Naciones Unidas, más del 10% de la población venezolana ha migrado huyendo de la profunda crisis económica y social que golpea al país sudamericano.

Alcalá informó que durante la sesión del martes de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, se discutirá la creación de una comisión especial para investigar la partida ilegal de botes desde Güiria.

El gobierno no ha ofrecido hasta el momento comentarios sobre el naufragio.

El incidente ocurrió menos de un mes después de un hecho similar que se registró en esa misma localidad cuando naufragó otro bote con más de 30 ocupantes, muchos de los cuales permanecen desaparecidos.

La embarcación, que había partido el 23 de abril de Güiria con destino a Trinidad y Tobago, naufragó horas después en las cercanías de la pequeña Isla de Patos. Los pescadores de la zona lograron rescatar con vida a nueve de los ocupantes y recuperar el cuerpo de uno de los pasajeros. Aún permanecen desaparecidas más de veinte personas.