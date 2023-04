Radio pública de EEUU deja Twitter al ser etiquetada como medio estatal

Washington, EEUU (EFE).- La emisora pública estadounidense NPR anunció este miércoles que no publicará más en Twitter tras haber sido calificada por la plataforma de medio afiliado al Estado, el mismo término que, según denunció, se usa para canales propagandistas en Rusia, China "y otros países autocráticos".



National Public Radio (NPR) indicó en su web que la decisión de Twitter les pilló "fuera de guardia". Tras pedir explicaciones, apuntó que el propietario de la red social, Elon Musk, admitió que tal vez se habían equivocado y pasó a calificar ese canal de "medio fundado por el Gobierno".

La emisora apuntó que esa definición también es inadecuada y puede confundir, ya que NPR "es una compañía privada sin ánimo de lucro con independencia editorial".

Menos del 1 % de sus 300 millones de dólares anuales de presupuesto, según detalló, procede de la Corporación de Radiodifusión Pública.

Dejar de publicar en Twitter, a juicio del consejero delegado de NPR, John Lansing, es una manera de proteger la credibilidad de su medio. El directivo apuntó que aunque la plataforma elimine su calificación no planean volver a esa red social de forma inmediata.

"La cuestión no es si estamos o no financiados por el Gobierno. Incluso si lo estuviéramos, algo que no estamos, se trataría de la independencia, porque todo periodismo está financiado de alguna manera", recalcó.

NPR, fundada en 1970 y con sede en Washington, recordó en su web que su junta es nombrada sin injerencia gubernamental y que la mayoría de su presupuesto procede de apoyo corporativo e individual y de préstamos.

La emisora destacó que hay otros tres canales de radio que han tomado una decisión similar - KCRW en Santa Mónica, WESA en Pittsburgh y WEKU en Kentucky - pero subrayó que ella es la primera gran organización periodística que da ese paso.

Su jefa de Comunicaciones, Isabel Lara, detalló este miércoles precisamente en Twitter que ya no serán activos en la plataforma porque esta está tomando medidas que minan su credibilidad "al sugerir falsamente" que no son independientes a nivel editorial.

"No vamos a volcar nuestro periodismo en plataformas que han demostrado un interés en socavar nuestra credibilidad y el entendimiento del público de nuestra independencia editorial. Damos la espalda a Twitter pero no a nuestras audiencias y comunidades", señaló.

NPR recordó en Twitter que sigue presente en otras redes como Facebook, Instagram, LinkedIN o Tiktok, y en su tuit fijado recuerda que "ejerce cada día un periodismo consecuente e independiente al servicio del público".