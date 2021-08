Naufraga un barco con refugiados rohinya

DACA, Bangladesh.- Más de dos docenas de refugiados rohinya desaparecieron y se temía que se hubieran ahogado tras el naufragio del barco en el que navegaban en la Bahía de Bengala, según dijeron el domingo Naciones Unidas y la policía de Bangladesh.

Al parecer, los refugiados trataban de huir de una remota isla bangladesí. Miles de rohinya han sido reubicados a la isla desde abarrotados campamentos cerca de la frontera con Myanmar.

La reubicación ha sido criticada por NU y grupos de derechos humanos, que dicen que la isla no es habitable. Las lluvias del monzón sumergían la isla de forma habitual, pero el gobierno dice que ahora cuenta con diques de protección, hospitales, escuelas y mezquitas.

"La mañana del 14 de agosto, ACNUR fue alertada de que un barco con docenas de refugiados rohinya había naufragado durante la noche cerca de la isla de Bhasan Char", según dijo en Facebook la agencia de refugiados de Naciones Unidas.

"Estamos consternados porque según reportes muchos pasajeros, incluidos mujeres y niños, se ahogaron de forma trágica. Todavía no se conoce el número exacto", indicó la agencia. Un policía en el distrito de Noakhali, al que pertenece la isla, dijo por teléfono a The Associated Press que unos 40 refugiados, incluidos mujeres y niños, habían salido en un pesquero que se hundió en medio del mal tiempo.