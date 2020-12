Navalni, interrogado en Alemania a petición de las autoridades rusas

MOSCÚ (EFE).- El líder opositor ruso Alexéi Navalni, que se recupera en Alemania de un envenenamiento con un sustancia tóxica del grupo Novichok, informó hoy de que ha sido interrogado por la Fiscalía de ese país a petición de las autoridades rusas.



"De momento no sé nada: he estado todo el día en un interrogatorio. La fiscalía alemana me estuvo interrogando a petición de las autoridades rusas", escribió Navalni en su cuenta de la red social Twitter.

El líder opositor ruso hizo público el interrogatorio al aludir a la rueda de prensa anual de este jueves del presidente ruso, VladImir Putin, al que ha acusado de ordenar su asesinato.

El opositor no reveló detalles del interrogatorio, que según la cadena de radio rusa Eco de Moscú fue precedido de una petición de asistencia judicial de la Fiscalía General de Rusia en el marco de una investigación sobre su hospitalización.

"Putin lo ha reconocido todo. En su estilo (CIA-CIA), pero lo ha reconocido. Ha entendido que es imposible rebatir nuestras pruebas", escribió Navalni en otro tuit publicado tras ver el vídeo de la conferencia de prensa de Putin.

Una investigación periodística del medio digital Bellingcat y sus socios "Der Spiegel" y CNN publicada el pasado martes implicó a un equipo de expertos en armas químicas del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, antiguo KGB) en el envenenamiento de Navalni en agosto pasado que estuvo a punto de costarle la vida.

El líder opositor acusó directamente a Putin de dar la orden de su asesinato, en un acto de "terrorismo de Estado".

"Esto es un intento de sacar a la superficie materiales proporcionados por los servicios de inteligencia estadounidenses", dijo hoy el mandatario ruso sobre la investigación periodística.

Putin, que nunca llama a Navalni por su nombre, sostuvo que "el paciente de la clínica de Berlín', a donde el político opositor fue trasladado desde Rusia tras el envenenamiento en una ciudad de Siberia, "está siendo apoyado por la inteligencia estadounidense".

"Él recibe apoyo de ellos", reiteró de nuevo el presidente ruso, quien no quiso contestar por qué Rusia no ha abierto ninguna investigación penal sobre el envenenamiento de Navalni.

"Y si es así (si Navalni cuenta el respaldo estadounidenses), entonces los servicios de inteligencia deben vigilarlo" dijo Putin, quien recalcó que "esto no significa que sea necesario envenenarlo".

Y para rematar, agregó: "Si se hubiera querido, se habría llegado hasta el final".