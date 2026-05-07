Navieras están en vilo por Ormuz

Nueva York.- Con cientos de embarcaciones aún varadas en el golfo Pérsico y con los costos acumulándose, las navieras se han visto sacudidas por la incertidumbre sobre cómo y cuándo podría reabrirse el estrecho de Ormuz, a más de dos meses de iniciada la guerra con Irán.

El domingo, el presidente Donald Trump anunció el "Proyecto Libertad", una operación para que Estados Unidos "guíe" a los barcos para salir del estrecho. Dos buques realizaron el tránsito, pero el martes, Trump suspendió abruptamente la medida para dar tiempo a un acuerdo que ponga fin a la guerra.

Mientras tanto, los riesgos para los barcos y las tripulaciones no han disminuido. Un buque portacontenedores operado por el grupo CMA CGM resultó dañado al ser atacado mientras intentaba transitar por el estrecho, informó el miércoles la naviera francesa, y las preocupaciones por lanchas rápidas y drones iraníes han hecho que grandes propietarios y operadores de buques a afirman que el paso marítimo sigue siendo demasiado peligroso.

"En última instancia, todo volverá a las cuestiones principales de riesgo y seguridad" que los transportistas deben evaluar, afirmó Sean Pribyl, abogado marítimo de Holland & Knight en Washington, DC "Parece que no estamos ni cerca de volver a un flujo libre de tráfico y navegación a través del estrecho".

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Entre las mercancías varadas en el estrecho hay petróleo y productos petrolíferos como fertilizantes, por no mencionar a millas de trabajadores de los barcos. El general de la Fuerza Aérea Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, indicó que hay más de 1.550 embarcaciones con unos 22.500 marinos a bordo dentro del golfo Pérsico.