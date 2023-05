Nebraska restringe el aborto después de las 12 semanas de embarazo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 19 (EL UNIVERSAL).- Los legisladores de Nebraska dieron el viernes su aprobación final a la iniciativa que prohíbe la atención médica de afirmación de género para menores transgénero y prohíbe el aborto después de las 12 semanas de embarazo, enviando la medida al gobernador republicano Jim Pillen.

El medio The Hill reportó que el aborto y la atención médica para jóvenes transgénero son dos de los temas más candentes en las legislaturas estatales este año, y los conservadores locales fusionaron ambos en un solo proyecto de ley.

La prohibición del aborto se agregó como una enmienda a otro proyecto que restringiría el acceso a la atención médica de afirmación de género para jóvenes transgénero.

La fusión se realizó por prácticas en la capital de Nebraska: como resultado de las obstrucciones persistentes de los demócratas, los defensores de los límites al aborto y la atención de personas transgénero, que se quedaron sin tiempo para impulsar los temas como leyes independientes antes de que terminara la sesión.

"Una prohibición es una prohibición, ya sea contra el aborto después de seis, 12 o 15 semanas", dijo Planned Parenthood Action Fund en un comunicado reciente. "Cualquier prohibición que le quite a una persona la capacidad de tomar sus propias decisiones médicas es inaceptable".

Los republicanos de Nebraska primero habían tratado de prohibir la mayoría de los abortos después de las seis semanas de embarazo, pero esa medida fracasó y la propuesta enmendada fijó el límite en 12 semanas. El proyecto de ley incluye excepciones por violación, incesto y emergencias médicas.

El senador estatal Ben Hansen, un republicano que deberá adjuntar el límite del aborto al proyecto de ley que restringe la atención de las personas transgénero, dijo que ninguna de las partes obtuvo una victoria clara.

"Esto tiene el potencial de ser una puerta trasera para una prohibición total", dijo el senador John Fredrickson, un demócrata de Omaha que estuvo entre los que obstruyeron durante semanas en un esfuerzo por frenar el proyecto de ley transgénero original, reportó el diario The New York Times.