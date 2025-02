Visita de líderes europeos a Washington por la crisis en Ucrania

LONDRES (AP) — Los líderes de Francia y Reino Unido harán visitas conjuntas a Washington esta semana, mientras Europa intenta persuadir al presidente Donald Trump de que no abandone a Ucrania en busca de un acuerdo de paz en la guerra de tres años con Rusia.

Hay un elemento de "poli bueno, poli malo" en los esfuerzos del primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, para salvar el apoyo estadounidense a Kiev.

Starmer, reacio a confrontar abiertamente a Trump, habla de servir de puente entre Europa y el gobierno de EEUU. Macron ha criticado con más dureza unas declaraciones recientes de Trump que reflejan la posición de Rusia, así como los movimientos estadounidenses para negociar con Moscú dejando de lado a Ucrania.

Ambos líderes recalcan que la voz y la soberanía de Ucrania deben estar en el centro de cualquier negociación de paz.

El mandatario francés advirtió a Trump sobre la posibilidad de parecer "débil ante el presidente Putin".

"No eres tú, no es tu marca registrada, no está en tu interés", dijo Macron, quien tiene previsto estar en la Casa Blanca el lunes, el tercer aniversario de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania. Se espera que Starmer acuda el jueves.

Diplomacia de doble vía

Los viajes se producen después de que Macron convocara una reunión de crisis de líderes europeos en París la semana pasada para discutir los próximos pasos del continente, y después de que Trump afirmara el viernes que Macron y Starmer "no han hecho nada" en los últimos tres años para poner fin a la guerra.

El líder centrista francés, conocido por sus audaces movimientos diplomáticos, dice que buscará persuadir a Trump de que los intereses estadounidenses y europeos son los mismos, diciéndole que "si dejas que Rusia se apodere de Ucrania, sería imparable".

Starmer, un político prudente de centroizquierda, ha evitado contradecir directamente a Trump o criticar sus acciones. Reino Unido se sumó a EEUU al negarse a firmar una declaración conjunta en una cumbre de inteligencia artificial organizada por Macron en París este mes, en lo que se consideró un intento de ganarse el favor de Washington.

Sin embargo, el primer ministro ha reafirmado el apoyo de Reino Unido a Ucrania, rechazando la afirmación de Trump de que Zelenskyy es un "dictador" y la sugerencia del presidente de que Kiev inició la guerra, que estalló cuando Rusia invadió a su vecino el 24 de febrero de 2022.

Starmer habló con Zelenskyy el sábado, expresando "el apoyo inquebrantable de Reino Unido a Ucrania y el compromiso de asegurar una paz justa y duradera". Dijo que enfatizaría "la protección de la soberanía de Ucrania" cuando hable con Trump en Washington.

Algunos historiadores dicen que la idea de que Reino Unido puede ser un puente transatlántico se basa en cimientos inestables.

"La ´relación especial´ siempre ha sido más importante desde el lado británico", dijo la profesora de historia de la Universidad de Oxford Margaret MacMillan. "Al final, las grandes potencias tienden a hacer lo que les conviene".

En definitiva, señaló la experta, Macron y Starmer "quieren que EEUU siga involucrado en Europa. Que puedan lograrlo es otro asunto".

Superando la reticencia de EEUU

Macron y Starmer dirán en Washington que Ucrania debe estar en la mesa para las negociaciones sobre su futuro. Esperan obtener el apoyo de EEUU para un plan emergente que permita a Europa desplegar tropas en una "fuerza de reafirmación" para ayudar a garantizar la seguridad futura de Ucrania. Starmer ha enfatizado que el plan solo funcionará si hay un "respaldo" de EEUU, probablemente en forma de potencia aérea estadounidense, para disuadir a Rusia de nuevos ataques.

Trump puede ser escéptico. Ha cuestionado durante mucho tiempo el valor de la OTAN y se ha quejado de que EEUU presta seguridad a países europeos que no cumplen con sus responsabilidades.

Tanto Macron como Starmer parecen estar listos para responder al llamado de Trump para aumentar el gasto en defensa. Francia gasta poco más del 2% de su producto interno bruto en el ejército, y Macron dijo la semana pasada que los europeos "debemos aumentar nuestro esfuerzo bélico".

Reino Unido gasta el 2,3% de su producto interno bruto en defensa, y Starmer ha dicho que eso aumentará al 2,5%. Podría establecer una fecha para alcanzar ese objetivo durante su viaje a Washington.

Jamie Shea, un exfuncionario destacado de la OTAN, dijo que Starmer debería intentar apelar al importante interés de Trump sobre su lugar en la historia.

"El principal argumento que Starmer puede presentar será decir: ´Señor presidente, este va a ser su acuerdo de paz. Usted lo hizo y, para bien o para mal, estará asociado con él para siempre. ¿Y quiere arriesgarse a un fracaso?´", dijo Shea.

Comercio y aranceles

El comercio —y un esfuerzo por evitar aranceles impuestos por EEUU— también estará en la agenda tanto para Macron como para Starmer.

Trump ha ordenado impuestos de importación recíprocos a los socios comerciales de EEUU: impuso aranceles del 10% a China; en la práctica aumentó los impuestos de EEUU sobre el acero y el aluminio extranjeros; y amenazó, aunque luego retrasó por 30 días, impuestos del 25% sobre productos de Canadá y México.

Las autoridades británicas esperan que su salida de la Unión Europea —un movimiento que Trump ha elogiado— y el comercio relativamente equilibrado con EEUU les ayuden a evitar aranceles severos.

Starmer también quiere aumentar la oposición del Reino Unido a la sugerencia de Trump de que los palestinos sean deportados de Gaza para que EEUU pueda hacerse cargo del territorio. Y buscará calmar las preocupaciones estadounidenses sobre un acuerdo británico para ceder a Mauricio las islas Chagos, un archipiélago del océano Índico que alberga una base militar estratégica de EEUU.

Si todo lo demás falla, Londres puede desplegar el poder diplomático ceremonial de la realeza. El Daily Telegraph informó que Starmer entregará a Trump una invitación del rey Carlos III para una visita de estado repleta de pompa y ceremonial real.