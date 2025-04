Desafíos en la Paz: Ucrania y Rusia en la Mira

PARÍS (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump dijo el viernes que las negociaciones entre Ucrania y Rusia están "llegando a un punto crítico" e insistió en que ninguna de las partes lo está "engañando" en su intento de poner fin a la prolongada guerra.

Trump habló después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió horas antes que Estados Unidos podría "dar vuelta a la página" en su intento de asegurar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania si no hay avances en los próximos días, tras meses de esfuerzos que no han logrado poner fin a los combates.

"Ahora, si por alguna razón, una de las dos partes lo hace muy difícil, simplemente vamos a decir que son necios. Son necios y personas horribles", dijo Trump. "Y simplemente vamos a pasar. Pero con suerte, no tendremos que hacer eso".

El sombrío análisis de Rubio sobre el estado de las negociaciones se produjo después de las históricas negociaciones en París entre funcionarios estadounidenses, ucranianos y europeos que dieron como resultado un esbozo sobre los pasos hacia la paz y pareciera que se lograron avances largamente esperados. Se prevé una nueva reunión la próxima semana en Londres, y Rubio sugirió que podría ser decisiva para determinar si el gobierno del presidente Donald Trump continúa involucrado en el proceso.

"Estamos llegando a un punto en que tenemos que decidir si esto es siquiera posible o no", dijo Rubio a los reporteros al marcharse. "Porque si no lo es, entonces creo que simplemente vamos a dar vuelta a la página. No es nuestra guerra. Tenemos otras prioridades en las que centrarnos".

Indicó que el gobierno estadounidense quiere tomar una decisión "en cuestión de días".

El Departamento de Estado dijo que Rubio emitió la misma advertencia en una llamada telefónica que sostuvo el viernes con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, diciéndole que "si no surge pronto un camino claro hacia la paz, Estados Unidos se retirará de los esfuerzos para negociar la paz".

Trump dijo que "Marco tiene razón" en que la dinámica de las negociaciones debe cambiar, pero no llegó a decir que está listo para abandonar las negociaciones de paz.

"Bueno, no quiero decir eso", señaló Trump. "Pero queremos ver que llegue a su fin".

Las declaraciones de Rubio aumentaron la presión sobre ambas partes para lograr un acuerdo de paz, incluso cuando Estados Unidos y Ucrania avanzaron en un pacto sobre minerales que Trump ha buscado para recuperar miles de millones de dólares en asistencia militar que Washington envió a Kiev desde la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022.

También indicaron que el camino hacia una tregua completa será largo y lleno de contenciones, a pesar de que Trump afirmó repetidamente durante la campaña presidencial que podía terminar esa guerra en un día. Trump dijo el mes pasado que estaba "siendo un poco sarcástico".

Saliendo de las negociaciones en París, los estadounidenses están listos para usar tanto estrategias de incentivo como de presión con Rusia y entienden la necesidad de "una relación de fuerza que les permita obtener compromisos de ambas partes", dijo un funcionario diplomático francés que participó en las discusiones, pero no estaba autorizado a comentar públicamente.

Los estadounidenses y europeos discutieron sanciones pero "no la cuestión de aliviar las sanciones" a Rusia. El funcionario dijo que la Unión Europea necesita usar "todos los instrumentos a nuestra disposición", especialmente para tener palancas de influencia sobre los rusos para asegurar que se comprometan a promesas eventuales.

El vicepresidente estadounidense JD Vance adoptó un tono más esperanzador en Roma el viernes, antes de su reunión con la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

"Creemos que tenemos cosas interesantes que reportar, por supuesto en privado", dijo. Sobre las negociaciones, "no las prejuzgaré, pero nos sentimos optimistas de que, con suerte, podremos poner fin a esta guerra, a esta brutal guerra".

No dio más detalles.

Avances en el pacto sobre minerales

Las declaraciones de Rubio se produjeron mientras Estados Unidos y Ucrania están cerca de cerrar un acuerdo largamente pospuesto que da a Washington acceso a los vastos recursos minerales ucranianos, lo que está vinculado al impulso de paz de Trump. El mandatario sostuvo el jueves que "tenemos un acuerdo de minerales", y la ministra ucraniana de Economía destacó el viernes que las dos naciones han firmado un memorando de intenciones antes de un posible acuerdo más completo más adelante.

Se tiene previsto que el pacto que la ministra Yuliia Svyrydenko dijo que firmó con el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent allane el camino para inversiones significativas, modernización de infraestructuras y cooperación a largo plazo.

El marco del acuerdo de minerales se había estancado en febrero tras la tensa reunión que mantuvieron Trump, su homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskyy, y el vicepresidente Vance en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Las negociaciones se han reanudado desde entonces.

Rusia dice estar "abierta al diálogo"

A pesar de la aparente impaciencia de Washington sobre las negociaciones de paz, Rubio señaló que las negociaciones del jueves en París habían sido constructivas. No mencionó a Rusia ni a Ucrania como obstáculos en el proceso rumbo a la paz. Además, apuntó haber informado al ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergey Lavrov sobre los esbozos alcanzados en una conversación posterior al encuentro de París, pero no habló sobre la reacción de Lavrov.

Ante la pregunta sobre los comentarios de Rubio el viernes, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a reporteros que Estados Unidos y Rusia están manteniendo negociaciones "bastante complejas". Aunque no ofreció más detalles, aclaró que no hay conversaciones directas programadas entre Trump y Putin en los próximos días.

"Rusia está esforzándose por resolver este conflicto, asegurando sus propios intereses, y está abierta al diálogo. Seguimos haciéndolo", manifestó.

Peskov hizo hincapié también en que el cese del fuego limitado de 30 días respaldado por Washington, que tanto Rusia como Ucrania acogieron en principio el mes pasado, ha expirado, pero no indicó qué pasos podría tomar Moscú ahora.

Aunque expresaron disposición a implementar el acuerdo, las partes en conflicto emitieron declaraciones contradictorias poco después de sus conversaciones separadas con funcionarios estadounidenses en Arabia Saudí. Difirieron sobre el momento en que debían detenerse los ataque y alegaron incumplimientos casi inmediatos por parte de la otra parte.

Tras semanas de tensiones con los aliados europeos, Rubio dijo a los reporteros en París que los negociadores europeos resultaron ser útiles.

"El Reino Unido, Francia y Alemania pueden ayudarnos a avanzar en esto", indicó.

Las preocupaciones europeas sobre la disposición de Estados Unidos para acercarse más a Rusia van en aumento. Estas conversaciones fueron las primeras desde la toma de posesión de Trump en que altos funcionarios estadounidenses, ucranianos y europeos se reunieron para abordar el final de la guerra, que ha planteado el mayor desafío de seguridad en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Las reuniones abordaron las garantías de seguridad para Ucrania en el futuro, pero Rubio no quiso discutir ningún posible papel de Estados Unidos en él. Se considera que algún tipo de respaldo de Washington a Kiev es crucial para garantizar que Moscú no vuelva a atacar el país vecino luego de llegar a un acuerdo de paz.

Rubio y el enviado presidencial Steve Witkoff han ayudado a liderar los esfuerzos de Estados Unidos hacia la paz, y Witkoff se ha reunido tres veces con Putin, según Rubio. Ha habido varias rondas de negociaciones en Arabia Saudí.

Moscú se ha negado de facto a aceptar un alto el fuego integral impulsado por Trump y que Ucrania ha respaldado. El Kremlin lo condiciona al cese de los esfuerzos de reclutamiento militar de Kiev y del suministro de armas occidentales, demandas que Ucrania ha rechazado.

Cuando se le preguntó si Putin estaba demorando las negociaciones, Trump respondió: "Espero que no. Pronto sabremos si lo está haciendo".

Ciudades ucranianas atacadas

Rusia continuó con una oleada de ataques letales contra ciudades ucranianas, según funcionarios del país, en los que hirió a decenas de civiles días después que misiles de Moscú mataron al menos a 34 personas durante las celebraciones del Domingo de Ramos en la ciudad norteña de Sumy.

Una persona murió y 98 más, entre las que había seis niños, resultaron heridas a primera hora en un ataque del Kremlin sobre Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, reportó su alcalde, Ihor Terekhov, el viernes. Municiones de racimo impactaron un vecindario "densamente poblado" cuatro veces, agregó.

Los drones rusos dieron también en una panadería en Sumy, menos de una semana después de la letal ofensiva del domingo. Un cliente murió el viernes y un empleado sufrió lesiones, de acuerdo con la fiscalía regional. Fotos publicadas por la agencia mostraron filas de pasteles de Pascua apilados dentro de un edificio devastado, cubiertos de una espesa capa de polvo, mientras el muro que estaba detrás tenía un enorme agujero y los escombros se acumulaban en el piso.

El ataque del domingo pasado en Sumy, que resultó en numerosas bajas, fue el segundo ataque con misiles a gran escala que cobró vidas civiles en poco más de una semana. Unas 20 personas, incluidos nueve niños, murieron el 4 de abril cuando misiles alcanzaron la ciudad natal de Zelenskyy, Kryvyi Rih.