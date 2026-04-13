Netanyahu visita a tropas dentro de territorio libanés

Jerusalén.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cruzó este domingo la frontera con Líbano para arengar a las tropas allí desplegadas y advirtió de que "queda mucho trabajo por hacer", pese a que esta semana hay prevista una reunión entre representantes de ambos países para alcanzar una tregua.

"Hemos realizado una labor enorme, logros extraordinarios, aún queda mucho por hacer, y lo estamos haciendo", dijo Netanyahu, según un comunicado difundido por su oficina en el que se detalla que el primer ministro israelí se encontraba en Líbano.

El mandatario -que estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Israel Katz, y por el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir- aseguró que "la guerra continúa, incluso dentro de la zona de seguridad del Líbano".

Concretamente al sur de río Litani, una extensión de terreno de algo menos del 10 % de Líbano que el Ejército ocupa desde la guerra regional que iniciaron, junto a Estados Unidos, contra Irán, y a la que la milicia chií libanesa Hizbulá se sumó en apoyo a Teherán.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Una de las cosas que vemos aquí es que hemos cambiado radicalmente el panorama de Oriente Medio. Nuestros enemigos, Irán y el eje del mal, vinieron a destruirnos, y ahora simplemente luchan por su propia supervivencia", aseguró Netanyahu.

Mientras, también este domingo al menos cinco personas murieron y otras 25 resultaron heridas en un ataque del Ejército de Israel contra la ciudad de Qana, en el sur del Líbano, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública libanés.

Los ataques se producen después de que la Presidencia del Líbano anunciara que hubo un primer contacto directo con Israel.